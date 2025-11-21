鼓勵地方創生 公司經營暨永續發展協會、福邦證參訪茶籽堂

為支持、鼓勵地方創生，落實ESG永續理念，中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券組團，參訪地方創生成功案例茶籽堂，及茶籽堂契作農場所在的宜蘭大南澳朝陽社區。協會理事長黃顯華表示，很高興看到年輕人為這塊土地的熱情付出，做了很有意義的事情，值得讚許與鼓勵，並呼籲協會會員及各大企業多加支持。

茶籽堂是前國發會主委陳美伶「台灣地方創生故事」中，一個成功的地方創生案例；茶籽堂品牌創辦人暨CEO趙文豪，與父母共同創業洗劑用品事業，後來發現產品力不等於品牌力，於是開始進行品牌化經營，陸續推出以苦茶籽為核心原物料的洗衣、洗髮、沐浴、乳液等清潔保養商品，並榮獲多家知名飯店、民宿及文青旅店採用。

茶籽堂目前在朝陽社區，除了有與在地農民契作的苦茶園、更陸續打造多個生活空間，如首間土地概念店－里海生活店、茶籽堂製油所、共享辦公室－浪速計劃1等。此外，更融入地方，協助在地改造社區發展協會所經營的客來香餐廳、朝陽漁港公園；也曾舉辦「籽弟兵計畫」，引領對返鄉、社會及土地議題感興趣的人來到朝陽社區，分享地方創生的理念和方法。

趙文豪表示，歐洲的葡萄酒、義大利的橄欖油，酒莊、榨油廠都緊鄰農地，形成莊園文化，茶籽園希望借鏡國外紅酒、橄欖油的發展模式，讓苦茶油和苦茶園、製油所、產地文化、品牌相結合，打造一個苦茶油文化基地。

黃顯華表示， 現在政策鼓勵地方創生，就是希望以地方特色資源，發展出具地方特色、適合在地發展的產業，藉以留住地方人力，進而吸引人才回流，這是很好的事情。茶籽堂的成功經驗，可做為地方創生的學習典範；其中，有機、文創、永續、地方創生等相關經驗，都是ESG範疇的元素，很有訪視的價值。

黃顯華並以其在資本市場服務逾40年的經驗，鼓勵茶籽堂要將農業企業化，要藉由資本市場的力量，打造一個世界級的「茶籽堂」，讓更多人看到土地和文化結合的地方創生成果。