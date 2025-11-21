快訊

內湖400多戶新社宅動工 李四川下令不能漏水否則「臉都掛不住」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市內湖區石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
北市內湖區石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

台北科技廊帶串連南軟、內科、北士科，吸引大量就業人潮，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地。內湖區石壁潭社宅1區今日開工，預計2029年完工，副市長李四川透露社宅頻傳漏水「臉都掛不住」，要求施工廠商不能漏水。

內湖區社宅現有瑞光、行善、舊宗、金龍社宅、捷運聯開宅港墘站等處。都發局也在舊潭美國小校址規畫石壁潭社宅，並分2期開發，今日1區統包工程開工典禮，李四川、都發局長簡瑟芳、統包團隊、專案管理團隊等人出席。

1區鄰近新明路、石潭公園，將是3棟地下4層、地上13至14層建築物，提供482戶社宅、幼兒園、托嬰中心、社區式長照機構、住宿型長照機構等社福設施機構，預期2029年8月竣工；2區是2棟地下4層、地上12和15層建築物，設有236戶社宅、派出所、身心障礙全日型住宿機構等空間，2029年下半年8月開工。

李四川說，北市已經完成1萬1000多戶社宅，4000多戶興建中包含今日開工的400多戶，他代表市長蔣萬安謝謝議員對於用地取得、預算支持，也感謝里長和地方仕紳於施工期間協助。他提及，每次看到議員質詢提出社宅漏水問題，「臉都掛不住」，因此要求施工廠商如質如期，還必須不能漏水，如果可提早完工，就能提供給住戶使用。

蔣萬安上任後，已有松信社宅、力行社宅、石壁潭社會住宅1區開工，12月還有南港區東新社宅、南港機廠社會住宅2區，到年底共5處。

簡瑟芳表示，內科有緯創、緯穎等科技業進駐，近期北市都審會也審議不少相關案件。北市府希望提供居住資源給在地就業者，減少交通移動，對於交通問題也是一個很好的解方，因此保留30%社宅戶數給在地區里、就學和就業人口，讓他們就近居住，「科技軸帶周邊有住宅供給是很重要的事情。」

她提到，北市社宅的流動率低，住戶3年一約，若資格符合都會續約住滿6年，續約比例超過9成；目前社宅招租的中籤率10%以上，遞補又更低，隨著中央和地方的社宅數量愈來愈多，期盼能提高中籤率。

北市內湖區石壁潭社宅1區將提供482戶社宅、幼兒園、托嬰中心、社區式長照機構、住宿型長照機構等社福設施機構。圖／北市都發局提供
北市內湖區石壁潭社宅1區將提供482戶社宅、幼兒園、托嬰中心、社區式長照機構、住宿型長照機構等社福設施機構。圖／北市都發局提供
北市都發局在舊潭美國小校址規畫石壁潭社宅，並分2期開發。記者林佳彣／攝影
北市都發局在舊潭美國小校址規畫石壁潭社宅，並分2期開發。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今天出席石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今天出席石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
北市內湖區石壁潭社宅1區預計2029年8月竣工。圖／北市都發局提供
北市內湖區石壁潭社宅1區預計2029年8月竣工。圖／北市都發局提供
北市內湖區石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
北市內湖區石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

漏水 社宅 李四川

