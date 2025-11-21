華泰名品城10年業績飆4倍！從30億衝上125億 純血Outlet霸主再進化

台灣首家純血Outlet華泰名品城GLORIA OUTLETS 10周年了，業績從開幕第一年的30億，到今年預計挑戰125億，業績可說是年年攀高，翻了四倍之多。對於一手催生的華泰名品城10歲的心得，華泰集團副董陳炯福指出「很開心大小孩（指華泰名品城）長大了，這是大家包括桃園市政府、房東、廠商、同仁一起合作的成果，不只是華泰的10周年，是大家的10周年」。

每年持續改裝優化的華泰名品城，2025年園區換櫃率達17.6%，以替換品牌來說零售業績成長1倍，一期美食街更是停業半年全幅度改裝，在今年暑假迎來全新美食街，業績也成長48%。9月至11月間迎來今年換櫃最後拼圖，陸續引進多家精品與輕奢新櫃，包括BALMAIN、Maje、SANDRO在華泰開設Outlet首店，HOKA、ba&sh更是全台唯一Outlet店，還有受歡迎的泡泡瑪特。目前華泰名品城獨家Outlet品牌共40家。

華泰名品城董事長梁曙凡指出，這幾年市場大精品表現疲弱，反觀輕奢、潮牌、運動戶外休閒看漲，因此，這幾年華泰持續強化、更新品牌陣容，引進市場受歡迎的日韓潮牌，今年替換櫃也是相當頻繁的一年，將餐飲、零售品牌陣容升級、提升品牌力，持續滿足消費者挖寶的新鮮感。今年全年業績預估124億，但適逢耶誕季與10周年議題，期待最後兩個月業績看漲，全年拚125億，至於2026年將挑戰130億。華泰名品城嘉義店預計2026年初正式動土，共三期採分期開發，預計2028年第三季開出第一期，櫃位規劃約220多櫃。

看今年零售市場，陳炯福表示，「今年有成長我就開心了，因今年引進許多新櫃，2026將繼續成長」。他也談到對華泰名品城業績的期待，「我認為華泰名品城業績還沒到頂，我認為這邊單店營收可挑戰200億，還有很多成長空間，所以我們要不斷優化。看未來幾年市場，他說「沒到樂觀，但也不至於悲觀，以我的角色，我不是看接下來一兩年，我要看的是下一個十年會如何」。