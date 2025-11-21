快訊

台南神祕富豪買8500萬豪宅「現金一次付清」 建商喊： 富人錢回來了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南「THE KING」 圖／業者提供
台南「THE KING」 圖／業者提供

全台房市買氣降溫，但豪宅市場仍有人捧現金進場。最新實價揭露，台南豪宅「THE KING」16樓戶，今年7月以總價8,500萬成交，扣除兩個車位，換算成交單價約50.6萬元，買家為台南一名低調富豪，無貸款購屋。

資料顯示，這位富豪去年9月也以5,374萬，買下16樓另外一戶，也是沒貸款。

據指出，該神祕富人偏好現金買屋，兩次購屋都是以現金「一次付清」，合計該富人砸下1.39億「現金包層」。

「THE KING」位於台南中西區湖美生活圈，由上曜建設投資興建，個案擁有台江國家公園永久景觀，基地近千坪，樓高29層，個案規畫百坪產品，是台南目前市場唯一的大坪數豪宅，上曜建設銷售人員表示，買家為鐵粉，但不便曝光身分。

購買「THE KING」原因，包含坪數大、正對台江國家公園的永久景觀、五合一的國際級耐震工法，以及台南第一座全棟SRC鋼骨結構與超高樓景觀雙優勢的豪宅，符合其置產在意的地段、安全、景觀等考量。

此外，社區擁有 3,000 坪專屬空間，包含藝術級挑高大廳、鐵板燒宴會廳，可聘請主廚到府料理，還有室內咖啡廳、KTV、籃球場、室內高爾夫 AI 揮桿區、總裁會議室、司機休息室及迎賓總統套房等，也是吸引出手主因。

上曜集團董事長張祐銘表示，央行連番打炒房、限貸，房市急冷，但高端客層的不是沒錢，只是觀望。

他表示，過去兩年高資產族群普遍把資金放進美債領息，如今因美債進入降息循環，資金正在重新調整。「富人的錢開始回來了，下一個避風港就是稀缺性住宅。」

張佑銘指出，而在不動產市場中，精華區的地標豪宅由於供給稀少、產品獨特、具收藏、保值性，是富人在景氣紛亂時進行「資產停泊」的首選標的，未來將是布局好時機。

台南「THE KING」 圖／業者提供
台南「THE KING」 圖／業者提供

