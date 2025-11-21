兆豐銀獲文策院「ESG for Culture 影響力獎」資源協助獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

文化內容策進院（文策院）主辦的首屆「ESG for Culture 影響力獎」獎項公布得獎名單，兆豐銀行以長年深耕台灣藝文領域、積極推動文化永續的卓越成果，榮獲「資源協助獎」肯定。兆豐銀行長期以金融專業與社會責任實踐，持續為台灣文化內容產業注入創新動能，展現企業在ESG行動中對文化發展的深厚承諾。

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會長期支持台灣藝文活動，從傳統戲曲到現代藝術，足跡遍及全台。在國際交流方面，兆豐銀行多年贊助日本最大型的台灣文化祭「TAIWAN PLUS」，以市集、音樂、文化體驗等多層次的文化項目展現台灣特色，深化台日文化與產業交流；也持續支持「奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》在台巡迴計畫」、「兒童藝術節」、「大稻埕國際藝術節」等活動，持續推動藝文走入日常生活，發掘在地文化價值。

為推廣傳統藝術之美，使藝術走進大眾生活，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會過去曾贊助歌仔戲舞台劇《嘉慶君遊台灣》；每年固定舉辦的北、中、南三場大型音樂會，提供了優秀音樂家與樂團展演平台；更別說連續多年贊助有「台灣最美的歌聲」美譽的屏東希望兒童合唱團，以國際交流展現原民文化生命力。

兆豐銀行的文化投入屢獲肯定，2023年榮獲文化部第16屆文馨獎「常設獎－金獎」榮耀，表彰其推廣本土藝文的持續努力與深遠影響。兆豐銀行表示，將持續深化與藝文領域的合作夥伴關係，積極運用金融力量支持文化創新，並與兆豐銀行文教基金會攜手推動藝文教育與社會公益，為台灣文化永續發展與社會共榮貢獻心力。

兆豐銀行 文化部 藝術節

