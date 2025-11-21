景氣、改裝不影響 華泰名品城業績挑戰125億元

今年百貨零售業景氣不佳，但OUTLET龍頭華泰名品城今年雖歷經改裝，但業績仍力拚成長，董事長梁曙凡今日表示，全年業績有望達到124億元，而透過10周年與耶誕活動的加持，有機會進一步挑戰125億元，較去年成長1%。

梁曙凡表示，今年2~8月美食街全面停業改裝，因此對業績也有不小的影響，但第3季起業績明顯回溫，目前業績已經突破100億元，美食街業績改裝後業績明顯成長。此外，精品業績相對疲弱，但輕奢表現不錯，主要是因為民眾對經濟與生活的不確定性，讓消費行為變得保守，而國際精品不斷漲價，也降低購買意願，因此才做出調整。

梁曙凡表示，為了更貼合市場趨勢與消費者需求，2025年園區換櫃率達17.6%，力拼營收新高，以替換品牌來說，零售業績成長122.8%；而暑假重新改裝的一期美食街，業績也成長48%。

9~11月間完成今年換櫃的最後一塊拼圖，陸續迎來法國精品與輕奢品牌BALMAIN、Maje、SANDRO在華泰開設Outlet首店，POP Mart、HOKA、ba&sh、恆隆行、賴山嶼麻辣燙等也都已相繼進駐，在積極調整品牌的策略下，獨家品牌就有40家，佔整體品牌數量15%。

至於嘉義高鐵站旁的華泰名品城嘉義OUTLET，梁曙凡表示，規劃明年初動土，預估再2028年的第3季或第4季可以第一期營運，並呈現與桃園完全不同的面貌，櫃位約220~230個，以二層樓形式呈現，並且有騎樓，因應當地較為炎熱的氣候。

對於明年展望，梁曙凡表示，零售市場整體仍是成長，只是不同行業有消退，雖然辛苦，但並沒有走下坡，而華泰名品城僅10年歷史，可以不斷進行體質調整符合市場需求，明年全年業績希望挑戰130億元。