車燈大廠跨足建設三重首案動土 65戶3個月賣完
車燈大廠上櫃公司「邑昇實業」跨足建築領域成立邑城建設，北部首案「邑城仰睦」21日動工。業者表示，基地距捷運台北橋站約350公尺，區域機能佳，加上小宅產品符合當地需求，65戶三個月即完銷，實價揭露均價一坪約77萬元。
邑昇實業董事長簡榮坤表示，雖然政策打炒房，房市不景氣，但仍有自用需求。隨著政策效應遞減，明年房市會比今年好，邑城建設將持續擴大危老與都更開發版圖，明年將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案。
邑昇實業從印刷電路板起家，後來進入LED光電、電動自行車等領域，成立光電事業部，生產自行車燈及E-BIKE，並於2012年成立自有自行車燈品牌「DOSUN」，以創新的設計與高品質，獲得全球消費者與國外大廠的青睞。
簡榮坤表示，三重為新北市第一環，擁有重新路、正義北路等百年繁華生活圈，但因老公寓密集、產權複雜，危老都更推動不易，「邑城仰睦」也歷經十年才完成整合。
邑城建設總經理許淵勝表示，相較坊間採用複合式、委建或以地主產權設定等方式推動危老，可能讓地主承擔較高風險，邑城建設選擇走上更安全、透明、結構單純的重建模式，以實力直接投入開發，避免不必要的設定爭議。
他表示，此一作法提高案件推動效率同時保障地主權益，邑城希望走出危老都更紅海，打造能真正讓地主放心、讓住戶安心的重建模式。
許勝淵表示，在首案「邑城仰睦」成功完銷與順利動工後，邑城建設將持續擴大危老與都更開發版圖，明年將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案，從小基地危老到大型都更案皆同步推進，形成完整的老城更新佈局。
許淵勝表示，「邑城仰睦」順銷，反映危老重建產品在當前市場中的吸引力。他表示，房市回穩代表需求面持續穩健，危老重建具有地段優勢、安全升級、生活改善三大價值，加上邑城一貫透明制度與低風險模式，將持續吸引市場目光。
