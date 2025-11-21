快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

聽新聞
0:00 / 0:00

車燈大廠跨足建設三重首案動土 65戶3個月賣完

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
邑昇實業董事長簡榮坤。記者游智文攝影
邑昇實業董事長簡榮坤。記者游智文攝影

車燈大廠上櫃公司「邑昇實業」跨足建築領域成立邑城建設，北部首案「邑城仰睦」21日動工。業者表示，基地距捷運台北橋站約350公尺，區域機能佳，加上小宅產品符合當地需求，65戶三個月即完銷，實價揭露均價一坪約77萬元。

邑昇實業董事長簡榮坤表示，雖然政策打炒房，房市不景氣，但仍有自用需求。隨著政策效應遞減，明年房市會比今年好，邑城建設將持續擴大危老與都更開發版圖，明年將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案。

邑昇實業從印刷電路板起家，後來進入LED光電、電動自行車等領域，成立光電事業部，生產自行車燈及E-BIKE，並於2012年成立自有自行車燈品牌「DOSUN」，以創新的設計與高品質，獲得全球消費者與國外大廠的青睞。

簡榮坤表示，三重為新北市第一環，擁有重新路、正義北路等百年繁華生活圈，但因老公寓密集、產權複雜，危老都更推動不易，「邑城仰睦」也歷經十年才完成整合。

邑城建設總經理許淵勝表示，相較坊間採用複合式、委建或以地主產權設定等方式推動危老，可能讓地主承擔較高風險，邑城建設選擇走上更安全、透明、結構單純的重建模式，以實力直接投入開發，避免不必要的設定爭議。

他表示，此一作法提高案件推動效率同時保障地主權益，邑城希望走出危老都更紅海，打造能真正讓地主放心、讓住戶安心的重建模式。

許勝淵表示，在首案「邑城仰睦」成功完銷與順利動工後，邑城建設將持續擴大危老與都更開發版圖，明年將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案，從小基地危老到大型都更案皆同步推進，形成完整的老城更新佈局。

許淵勝表示，「邑城仰睦」順銷，反映危老重建產品在當前市場中的吸引力。他表示，房市回穩代表需求面持續穩健，危老重建具有地段優勢、安全升級、生活改善三大價值，加上邑城一貫透明制度與低風險模式，將持續吸引市場目光。

上櫃公司「邑昇實業」跨足建築領域成立邑城建設，北部首案「邑城仰睦」21日動工。記者游智文攝影
上櫃公司「邑昇實業」跨足建築領域成立邑城建設，北部首案「邑城仰睦」21日動工。記者游智文攝影

都更 電動自行車 房市

延伸閱讀

富強鑫訂單看到明年第3季

禾伸堂打入輝達鏈

陸大廠宣布部分被動元件漲價 法人預期台廠受惠有限

黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中

相關新聞

兆豐銀獲文策院「ESG for Culture 影響力獎」資源協助獎肯定

文化內容策進院（文策院）主辦的首屆「ESG for Culture 影響力獎」獎項公布得獎名單，兆豐銀行以長年深耕台灣藝...

景氣、改裝不影響 華泰名品城業績挑戰125億元

今年百貨零售業景氣不佳，但OUTLET龍頭華泰名品城今年雖歷經改裝，但業績仍力拚成長，董事長梁曙凡今日表示，全年業績有望...

車燈大廠跨足建設三重首案動土 65戶3個月賣完

車燈大廠上櫃公司「邑昇實業」跨足建築領域成立邑城建設，北部首案「邑城仰睦」21日動工。業者表示，基地距捷運台北橋站約35...

和泰車榮獲2025 IDC 未來企業大獎「最佳數位賦能生態系」首獎

和泰汽車榮獲2025全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）未來企業大獎「最佳數位賦能生態系」首獎，以數據驅動轉型打造智慧...

全台10大行政區預售案價跌了 專家曝「並非真降價」

全台房市買氣持續降溫，預售屋價格也出現鬆動。根據591實價登錄統計今年第3季七都各行政區預售屋成交單價，與上季相較，已有...

高雄車站煥新 信義房屋專家：透天換屋漸增

根據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年1月到10月的交易件數以三民區最高共4541件，信義房屋專家表示，三民區有地理位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。