和泰汽車獲2025 IDC未來企業大獎「最佳數位賦能生態系」首獎

全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）20日於新加坡舉辦「2025 IDC未來企業大獎（IDC Future Enterprise Awards）」頒獎典禮。和泰汽車（2207）的「和泰智匯雲（Hotai CDP）」專案獲「最佳數位賦能生態系（Best in Digitally-Enabled Ecosystem）」台灣首獎，該獎項旨在表彰企業於數位生態整合與服務應用創新的卓越成就。

和泰智匯雲（Hotai CDP）作為集團的數據核心中樞，成功整合集團14家企業、7大品牌與33項數位服務，串聯950萬名顧客資料，以數據洞察及AI技術應用，致力於提升顧客服務體驗，因此獲得國際權威機構的高度肯定。

呼應TOYOTA「轉型為移動服務公司」的全球戰略，和泰汽車積極推動MaaS（Mobility as a Service）轉型，核心即是從過去的「以車為本」轉向「以人為中心」的服務思維。為推動此核心策略，和泰汽車持續深化數據中台應用與AI賦能，打造和泰智匯雲（Hotai CDP），將集團內外的數據資產轉化為行動洞察，支持移動服務、會員經營及業務創新，實現以AI驅動的智慧移動生態。此平台的建構讓資料取得效率提升6倍、每年節省超過7,200個人天工時，並促成超過100萬名顧客跨品牌體驗集團服務，加速MaaS移動服務生態圈的佈局。

和泰智匯雲（Hotai CDP）作為集團數據中樞，透過數據分析及AI模型，能即時掌握市場變化與潛在顧客需求，進而促成1.8萬台新車銷售。在客服流程中，導入AI技術協助理解與自動分類顧客問題，不僅加速了服務回應速度，更讓團隊能聚焦於優化服務流程，整體服務效率與顧客滿意度均獲顯著提升。這些實踐，充分展現了和泰汽車以AI科技強化服務體驗的營運願景。

IDC副總裁Chris Marshall博士表示，和泰成功展現了大規模整合資料與AI人工智慧所能創造的轉型價值。透過客戶資料平台（CDP），和泰將洞察轉化為行動，使旗下品牌能夠更快速回應市場、更聰明營運，並提供更個人化的移動體驗。進一步肯定了和泰汽車以數據與AI為核心，推動數位轉型的卓越成果。