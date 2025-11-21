快訊

助力新創驅動 AI 時代產業革新 資誠舉辦2025 Meet Taipei 創新論壇

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所攜手台北市政府產業發展局舉辦之「AI無界．創新無限論壇」合影。台北市長蔣萬安（右5）、資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠（右6）、資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳（左4）、資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥（右2）、AWS台灣暨香港企業銷售暨策略方案副總經理謝佳男（右3）、Qualcomm 美國高通公司業務開發總監暨亞太生態系發展計畫負責人戴郁文（左3）等來賓共襄盛舉。圖／資誠提供
為促進新創生態圈積極交流互動，資誠（PwC Taiwan）於2025 Meet Taipei創新創業嘉年華盛大辦理創新創業主題館，並攜手台北市政府產業發展局舉辦「AI無界．創新無限論壇」，以「AI浪潮下的新創機遇與產業變革」為主軸，鎖定AI治理、產業轉型與創業實戰解析三大核心議題，串聯AWS、高通等國際企業與創投專家，深入探討生成式AI、雲端運算、邊緣運算等前沿科技所帶來的商業契機與挑戰。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠致詞時表示，全球創新與AI技術加速發展，台灣的創業環境也愈加多元蓬勃，台灣新創企業不僅擁有強大技術實力，更展現面向國際的前景。資誠多年來深耕台灣新創生態圈，持續為新創企業提供策略建議、資源整合與發展方向，助力新創突破產業門檻、拓展國際市場。

台北市長蔣萬安特別出席本論壇致詞表示，面對全球AI技術快速發展，臺北市政府近年全方位推動AI策略，從產業聚落、招商投資、新創扶植到人才培育多管齊下。市府積極建構科技產業廊帶，串聯南港軟體園區、南港生技聚落、內湖科技園區、北投士林科技園區及未來社子島，形成完整生態系，匯聚人才、企業、資金與國際資源，透過海外總部等旗艦企業進駐，帶動AI產業鏈群聚效益。新創扶植方面，推出「新創三箭」政策，從資金、人才、市場等面向推動多項創業新政，引導研發資源導向AI、智慧健康、綠色科技等新興領域。

蔣萬安指出，臺北市已聚集超過650家AI相關企業，包含國際大廠如Nvidia、AMD、GOOGLE、Microsoft、Meta、AWS以及多家上市櫃公司等都在臺北市設立研發中心或據點，更有占比超過半數的AI新創公司，打造兼具活力與永續發展的創業環境，建構友善創業城市。

在專題演講階段，AWS台灣暨香港企業銷售暨策略方案副總經理謝佳男分享全球AI投資趨勢及Agentic AI發展動態。Qualcomm美國高通公司業務開發總監暨亞太生態系發展計畫負責人戴郁文探討邊緣AI運算對新創在發展事業及創新時的助益；資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥以豐富的企業專案經驗，對企業AI轉型之路提出建言，並對落實AI治理的方式提供解答。

此次論壇邀請康統醫學科技、伊斯酷軟體科技、睿加科技、用益網路科技等四家AI新創進行對談、交流，分享技術應用實例與市場觀察，協助與會者掌握最新趨勢並思考如何在AI風潮中，將創新構想轉化為具體行動，推動企業升級與產業轉型。

資誠聯合會計師事務所攜手台北市政府產業發展局舉辦「AI無界．創新無限論壇」，台北市長蔣萬安（右）特別出席論壇與資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠（左）合影。圖／資誠提供
AI 創業 生態

