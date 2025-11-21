50年櫻田百貨變身！台中「老屋」改建 成旅宿業新寵

旅宿業看好台中節慶經濟，舊城區50多年歷史的「櫻田百貨」改造為OKU Hotel歐酷酒店，成為「老屋再生」地標，吸引46國旅客入住，忠明南路上的「橙居台中」也是老飯店改造的成功案例。業界觀察，老屋改造因地段優越，又有既成空間可大幅縮短籌備期，尤其近年營建成本高漲，老屋改造成為旅宿業新寵。

台中市都發局統計，台中市平均屋齡近30年，30年以上老屋約44萬戶，都更成本高、產權複雜、工期長等瓶頸，市府近年推動「老舊街區再生」，2018年起每年編列千萬元預算，提供屋齡30年以上建物最高150萬元修繕補助，目前審議通過34件、完工18件，包括雅文齋印舖、銀都西服、丸文食品、富興工廠、小鍋咖啡等。

OKU前身為台中第一棟鋼筋水泥大樓「櫻田百貨」，原屬台中三大派系之一賴家所有，見證中華路夜市興衰，6年前易主，由經營連鎖飯店的佳賀資產購入，並邀國際知名設計事務所HBA Studio操刀，以「旅人的故事博物館」概念，營運120多天便吸引超過46國旅客、境外客占比達45％，外國旅客平均入住3至5晚。

歐酷酒店品牌總監郭元正表示，酒店一樓的Ailise Bar艾莉蕬酒吧擁有全台最高的室內酒塔，高聳瓶牆搭配光影流動與鏡面設計，營造如夢似幻的酒吧氛圍，被定位為台中夜生活新指標。

百橙國際董事長余俊澤說，「橙居台中」開幕象徵集團以「品牌再造、老屋翻新」為核心的旅宿轉型計畫正式啟動，「橙居台中」鄰近科博館與勤美誠品綠園道商圈，周邊結合草悟道文旅氛圍與城市綠帶景觀，是百橙國際重點打造的旗艦據點。