餐飲業店面能效分級 新北首屆「綠店之星」26日頒獎

新北市「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」首屆頒獎典禮，將於11月26日在新板希爾頓飯店盛大登場。本計畫為全台首創以餐飲業店面為主體的能效分級制度，經書面審查、實地訪審及決審3階段，共有18家店家脫穎而出，市府將於典禮中公開表揚，表彰其在節能減碳與永續經營上的卓越表現，為新北打造低碳城市典範再添亮點。

經發局長盛筱蓉表示，淨零轉型已成為全球企業發展核心趨勢，新北市率先全國推動「餐飲類服務業店面能效分級制度」，建立店面用電參考基準與分級標準，並導入能效評鑑、輔導及星等認證等機制，協助業者盤點自身能源使用情況。盛局長指出，店家的節能成果亦可納入企業ESG永續報告，有助提升營運透明度與永續治理品質，進一步形成政府、企業與消費者三方共同參與的綠色循環生態。

經發局說明，為使制度更貼近實務需求，在研擬階段即廣泛徵詢業界意見，拜會相關公協會與邀集餐飲連鎖業者，並透過問卷調查與數據分析，研訂出符合產業特性的能效基準。同時，邀集產官學各界專家召開會議，討論分級標準與評分架構，以確保制度具備透明、專業與公信力，作為後續推動的重要依據。

這次評選過程歷經書面審查、實地訪審及決審3階段，評審團共由13位產官學代表組成，秉持公正與嚴謹原則，依據書審資料與實地訪審成果進行綜合評比，最終選出18家表現優異的店家，依能源績效及節能作為授與不同星等榮譽，象徵新北服務業邁向淨零轉型的重要里程碑。

經發局補充，本屆頒獎典禮特別邀請知名藝術家陳凱森打造專屬獎座，以「螺旋生長的葉形環繞」為設計主題，整體造型流線優雅，象徵柔和、共生與持續成長的意象，傳達各品牌在永續發展下的共榮精神，讓獲獎店家在榮耀之中展現綠色承諾。更多資訊歡迎持續關注來趣新北金發局粉專。