北市的山城慢旅 內湖白石湖社區展現淺山魅力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
白石湖吊橋。圖／臺北市政府工務局大地工程處
天氣逐漸轉涼、微風徐徐，正是踏青好時節！大地工程處邀請大家走進內湖白石湖社區，展開一場秋季限定的幸福小旅行。不僅能眺望山林與城市景色，沿途還能欣賞全新的白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道與碧山巖等景點，更不用說還有著許多果園位於社區中，每一步都充滿故事與驚喜。這個秋天，就讓白石湖的微風和山景療癒你的心，享受屬於臺北的山城慢旅。

白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性。首先介紹臺北第一座大跨距吊橋-「白石湖吊橋」，以以龍骨造型聞名，自99年啟用以來，白石湖吊橋已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在！跨過吊橋後，白石湖的美好才正要開始。

古錐埤是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每一季都可拍出不同風景；遠方的夫妻樹則相互依偎，守護著這片幸福土地。當然別錯過「許願步道」入口處那棵被稱為「許願樹」的巨大烏心石老樹，在這裡輕聲許願，彷彿讓老樹見證，讓山風帶著飛翔而實現。沿途伴隨蟲鳴鳥語、花草香氣，讓人不知不覺放慢腳步、深呼吸，感受白石湖最自然的溫柔。

漫步而行沿途可看到許多農民辛苦栽種的果園，而12月正是草莓豐收的時節，一路到隔年的5月份，甜美的草莓等著您來採收，體驗採果樂趣。最後推薦來到碧山巖，這邊除了是在地重要信仰中心，還有著可以遠眺臺北市景、基隆河景，及連綿山脈甚至遠達雪山山脈的絕佳視野，從白天到黑夜都可享受不一樣的絕美風光。作為整趟旅程的最後收尾，碧山巖的開闊優美讓人將幸福感升到最高點。

白石湖社區結合豐富的農業設施與友善農園，除季節性採果體驗外，還有多場食農教育活動，讓民眾在玩樂中了解在地農業與生活的連結。隨著白石湖吊橋全新啟用，整體遊程動線更加順暢，從山林漫步、採果體驗到文化導覽一次滿足。誠摯邀請大家趁著秋意正濃的時節，帶著家人好友來白石湖走走，在涼風中感受山林氣息與幸福風景，發現臺北淺山最溫柔的魅力。

內湖白石湖社區。圖／臺北市政府工務局大地工程處
