快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

預售市場破口出現了 台中海線、桃園兩區房價季跌一成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年第3季七都預售屋成交價出現修正，台中清水跌幅逾1成。圖／591房屋交易網提供
今年第3季七都預售屋成交價出現修正，台中清水跌幅逾1成。圖／591房屋交易網提供

全台房市買氣持續降溫，預售屋價格也出現鬆動。根據《591實價登錄》統計，觀察今年第3季七都各行政區預售屋成交單價表現，與第2季相比，已有十大行政區出現價格修正。

其中，台中清水、西屯、桃園中壢、蘆竹等四區季跌幅更超過一成。

此次房價修正幅度最大的區域集中在台中與桃園兩大都會區。其中，台中清水以14%跌幅居冠，同為海線的沙鹿也緊追其後，季跌幅逼近一成。

591房屋交易網分析，兩區近年受惠房價外溢效應，加上投資買盤積極進場，價格快速推升，第2季因新案帶動成交站上4字頭，拉高成交基期；第3季在市場觀望下交易量明顯縮減，均價回落，反映出較明顯的跌幅修正。

桃園中壢、蘆竹房價在第3季同樣出現一成修正。中壢第3季的交易重心從高價青埔特區轉向相對親民的內壢車站周邊新案，4字頭成交價拉低區域行情。

蘆竹情形類似，本季成交量集中於價格相較南崁低的山鼻重劃區，導致整體數據呈現季跌。西屯雖是台中蛋黃區，但因其第3季的成交主力集中在12期重劃區，6字頭行情下拉整體均價。

此外，即便是天龍國，也在這波調整中出現了小幅下修。像是北市南港本季下跌約6%，主因是中研院生活圈新案成交價低於百萬，使區域均價下滑。

桃園龜山，則因上一季指標案「福樺春天」成交價上看7字頭，推升基期，造成第3季出現5%的季跌。南部方面，高雄三民受到中都重劃區等高價區域第3季成交量減少影響，也出現約4%的微幅下滑。

北市大安與文山也分別出現約2.6%的微幅調整。大安區的修正來自第3季成交量集中於科技大樓站周邊相對低價區段；文山則因第2季有元利、國泰等一線品牌建商開案，將區域房價基期大幅推升，第三季回歸常態後，價格回調。

591房屋交易網指出，此次房價修正並非全面性的建案降價潮，主要是受到第2季新案推高基期、以及交易量區域轉移影響，整體仍屬盤整階段，買方若期待「有感降價」，仍需耐心觀望。

2025年第3季十大房價跌幅區。資料來源／591實價登錄
2025年第3季十大房價跌幅區。資料來源／591實價登錄

房價 預售屋

延伸閱讀

桃園五連霸前市議員貪千餘萬今遭訴移審 法官裁定再羈押禁見3月

無風無雨無太陽 桃園女開車闖捷運工地摔8米深坑

桃園女女戀吵架競相追車 護花男趴引擎蓋摔車遭來車輾斃

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

相關新聞

台積電效應推高房價嘉義青年望屋興嘆 社會住宅明年交屋成焦點

行政院推動社會住宅「居住正義政策」，希望替青年與弱勢打造「住得起的家」。嘉義縣市近年因台積電進駐嘉科園區蓋廠房帶動房市飆...

陸採購美黃豆 散裝船出現防衛性搶艙…四維航、台航等受惠

大陸履行買美國黃豆承諾，散裝船出現防衛性搶艙。大陸履行恢復採購美國黃豆的承諾後，近一周散裝運價穩步上揚，其中，海岬型船舶...

50年櫻田百貨變身！台中「老屋」改建 成旅宿業新寵

旅宿業看好台中節慶經濟，舊城區50多年歷史的「櫻田百貨」改造為OKU Hotel歐酷酒店，成為「老屋再生」地標，吸引46...

預售市場破口出現了 台中海線、桃園兩區房價季跌一成

全台房市買氣持續降溫，預售屋價格也出現鬆動。根據《591實價登錄》統計，觀察今年第3季七都各行政區預售屋成交單價表現，與...

南山人壽永續健康論壇／百歲人生時代 要即刻準備

少子化與高齡化衝擊，讓社會結構面臨新課題。南山人壽總經理范文偉表示，百歲人生正在加速來臨，根據最新數據，台灣今年起邁入超...

南山人壽永續健康論壇／長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈：吃對食物防失智

南山人壽永續健康趨勢論壇邀請長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈以「用餐桌守護記憶，預防失智，從吃對食物開始」為題，分享預防失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。