基亞開發中新藥OBP-301獲日本厚生勞動省初步認定為「孤兒藥」

基亞重訊公告，開發中新藥OBP-301獲日本厚生勞動省初步認定為孤兒藥。OBP-301以食道癌為首個適應症的再生醫療等產品的上市申請，計畫於2025年12月底前向日本PMDA提出申請。

基亞指出，與日本上市公司Oncolys BioPharma（東證上市代號4588）共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301 （Telomelysin），Oncolys於2025年11月21日公告OBP-301獲日本厚生勞動省初步同意認定為孤兒藥。

日本厚生勞動省於11月20日召開的「藥事審議會再生醫療等製品.生物由來技術部會」中初步同意指定OBP-301為罕見疾病用再生醫療等製品（孤兒藥指定），預計於近日正式接獲孤兒藥指定。

OBP-301以食道癌為首個適應症的再生醫療等產品的上市申請，計畫於2025年12月底前向日本PMDA提出申請。

基亞與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。