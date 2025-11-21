台積電效應推高房價嘉義青年望屋興嘆 社會住宅明年交屋成焦點

行政院推動社會住宅「居住正義政策」，希望替青年與弱勢打造「住得起的家」。嘉義縣市近年因台積電進駐嘉科園區蓋廠房帶動房市飆升，年輕人苦喊買不起、租不起，使嘉市區興建中的3處社會住宅成為關注的焦點。

市議員質疑目前社宅採「抽籤制」決定入住，容易造成運氣決定命運的質疑，更難排除「高資產卻以名下無房規避審查」的漏洞。網路流傳「窮的只剩豪車也能抽社宅」「公司車或登記在親人名下查不到」等亂象，引發民眾不滿。

市議員王浩指出，內政部國家住都中心在嘉市共規畫6處社宅，目前已有3處動工，其中「友忠好室」、「博愛安居」2案預計明年下半年完工，合計將提

供350戶平價住宅。王浩要求市府與住都中心及早公布租金、入住資格與申請方式，資訊透明才能減少民怨。王浩主張比照愛爾蘭、英國、韓國、新加坡導入「輪候制」，建立統一登記平台，讓申請者能掌握預估入住時間，並為弱勢族群設立快速通道，讓資源配置更公平。

租金究竟能否負擔，也是市民關心的問題。王浩以高雄凱旋青樹社宅為例，強調租金必須以周邊市場行情為基準，再兼顧弱勢負擔能力，避免社宅「名為平價卻租不起」。

對此，市府工務處回應，6處社宅由住都中心負責，總量約1439戶；「友忠好室」、「博愛安居」2案預計明年下半年完工，租金計算委請估價師以10年屋齡估算當地租金價格後，再依家庭經濟狀況，分4級距給予折扣。

招租作業以抽籤制為主，弱勢資格者會優先遞補，另招租公告中將規定動產、不動產限制價值。一般戶租期6年，到期延1次6年，共12年；弱勢戶12年，到期延1次，共24年。