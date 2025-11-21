台機械廠曼谷分享智慧製造技術 非紅供應鏈成台優勢

台灣機械廠今天在泰國國際金屬加工設備展（METALEX）的論壇上分享智慧製造與自動化應用，內容切中泰國製造業升級需求。有深耕泰國逾30年的台廠表示，台灣強項是軟體，因此能夠透過智慧製造技術，協助泰國業者提升良率及減少人力依賴。

以「塑造智慧製造的未來」（Shaping the Future ofSmart Manufacturing）爲題的論壇今天在泰國國際金屬加工設備展舉行，由東台精機、力勁機械、大光長榮分享智慧製造與自動化應用，吸引各國業者和買主聆聽。

這場論壇是「TAIWAN SELECT台灣智慧製造」系列活動之一，由經濟部國際貿易署（TITA）主辦、精密機械研究發展中心（PMC）與外貿協會共同執行。

深耕泰國逾30年的東台精機，其董事總經理鐘志偉是講者之一。他表示，東台精機以專用機設備起家，擅長開發客製化工具機，並以智慧製造技術，協助泰國業者提升金屬加工良率，同時又能減少人力依賴，早已成為當地供應鏈升級的重要夥伴。

鐘志偉告訴中央社，台灣業者的強項是軟體，像是許多加工廠面臨刀具磨耗難以預測，容易產生不良品的問題，東台精機能在機台上布建電流、溫度、壓力、聲音等多種感測器，並以軟體分析「電流圖」判讀加工狀況，讓機台能即時調整進給速度，避免產生瑕疵品。

他解釋，所謂智慧製造，就是能「透過即時監控，在過程中立即得知是否異常，而大幅提升良率」，這能解決客戶最擔心的生產中斷與品質不穩定的狀況。

另外，面對非紅供應鏈趨勢，鐘志偉則說，多家汽車廠與國際品牌已訂下時程，逐步將供應鏈移出中國，尋找第二個生產基地。他認為，泰國具備完整重工業基礎，因此吸引大量台商與國際企業前來投資，台灣業者也能扮演整合的角色，協助客戶在泰國快速建置產能。

台灣廠商也在這波非紅供應鏈趨勢取得優勢，有來泰國參展的台灣業者指出，許多美國客戶重視去中國化，因此台灣製造已成市場利基。

啟榮機械代表蔡鈞亦表示，近年全球供應鏈重組下，來自泰國與其他國家的買主，愈來愈關注產品是否為「台灣製造」，並要求提供材料來源證明，顯示市場對去中國化的需求正持續升高。

蔡鈞亦告訴中央社，參展時發現，許多買主在洽詢時會先確認工廠及供應鏈是否位於台灣，特別是美國客戶更要求提供材料來源證明。他強調，啟榮機械產品皆在台灣生產，因此未受到相關政策影響。

蔡鈞亦補充，美國與部分市場希望降低對中國依賴，使台灣製造成為明顯利多。他說：「這是一項利基，趨勢延續下去對我們肯定是有利的。」