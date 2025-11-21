中友百貨生活圈「明日CITY」開啟彰化輕奢居住時代

彰化地區第一間大型百貨-中友百貨彰化店，預計2029年開幕營運，中友百貨生活圈也正醞釀當中，吸引建商及購屋人目光，積極進駐卡位。深耕彰化市場30多年的維瓦第建築，規劃推出「明日CITY」，以質感建築語彙與細膩空間規劃，為彰化帶來一股嶄新的居住風潮。

「明日CITY」周邊路網以中山路與台74為核心，輕鬆串聯中彰主要動線，讓城市與生活無縫接軌。住戶挑選新鮮蔬果，只需步行至民權公有零售市場，500米生活圈內，365天皆是豐衣足食的日常，比起大魚大肉，這裡更有在地人懷念的純粹滋味。不論是阿璋肉圓、魚市場爌肉飯、大元麻糬，到木瓜牛乳大王，每一道都能喚起彰化人記憶中的溫度。生活的真味，也藏在每日的散步與選擇之間，而理想的家，也就從這樣的日常中開始。

維瓦第「明日CITY」以成家理想為出發點，規劃18至34坪、2至3房的剛好尺度，量身打造適合小家庭的居住空間。此案位於成功路上，鄰近興建中的中友百貨、火車站商圈與各大生活機能核心，交通便捷步行可達，運動達標又健身，全案以輕奢生活為主軸，鎖定首購與換屋族群，穩居彰化市區高階住宅指標。

維瓦第建築深耕彰化30多年，秉持對品質的嚴謹態度，全案由甲級營造團隊操刀，採用鋁模板工法，不僅確保結構精準、抗震耐久，也兼顧施工細節的完美度。同時導入科技化管理思維，以精密規劃與系統化施工流程，有效降低人為疏失，將建築視同科技業在執行，每一道工序皆追求分毫不差，為居住品質立下最嚴謹的標準。

維瓦第建築從個案「和美時尚」規劃開始，便以法式立面與現代材質展現輕奢的優雅風格，奠定和美高質感住宅形象；隨後推出的「和美CASA」以低戶數、高隱私的生活哲學受到年輕家庭喜愛；而「蔚來JR」則以緊鄰市心的地段與高坪效格局，展現品牌對都會新世代的敏銳洞察。而從「La Muse」到「明日CITY」，維瓦第建築一步步將「中彰核心」的建築版圖，拓展成為一條充滿生活感的城市軸線。創辦人郭進安白手起家，至今仍親身參與現場施工，對每一道工序、每一塊結構的穩固都瞭然於心。他笑稱：「你看我皮膚黝黑，因為我每天都在工地的施工現場，關注著進度，就是要讓買我們房子的人，有一個最舒適合宜的居所。」

維瓦第建築採取一條龍服務體系，從選地、購地、建築規劃、施工、銷售到交屋，皆由專業團隊親自把關，嚴選區域核心蛋黃區推案，力求每一步都精準落實。2025年起，全案提供主結構25年保固、建材2年保固、設備1年保固，並附加5年防水保固，展現對建築品質的高度承諾。