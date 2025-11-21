人在鹿港 但跟客戶說正在歐洲！帝寶二代用勤快跑出英國頂級超跑大單

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
2025第十四屆華人家族企業年度論壇，帝寶工業總經理室特助許智博。記者黃義書／攝影

汽車車燈龍頭帝寶（6605）特助許智博在家中排行第三，在集團中負責海外市場，為服務客戶，一年中有一半時間都在海外跑生意，這樣的工作型態他已經維持10年，回憶他負責的第一筆OEM生意，是英國超跑品牌麥拉倫的訂單，而這竟然是靠8年不斷敲門拜訪得來的一次機會。

許智博19日出席2025第十四屆華人家族企業年度論壇分享接班心得，他排行家中第三，今年37歲，大哥跟二哥都在集團其他事業工作，許智博畢業後就被父親叫回帝寶上班，他雖自嘲這條職涯路徑「沒得選」，但他卻堅持了15年。

他一開始是在研發中心當工程師，從研發開始學習，後來也接觸組裝等現場製造業務，10年前，所待的部門主管退休，父親就告訴他，可以試試看接下該主管位置，帶領200人團隊，後來又跨入國際業務領域。

當時帝寶已經從後裝市場（AF）跨入OEM汽車原廠市場，有一些客戶，如中華汽車、馬來西亞寶騰汽車（Proton），二輪市場則有光陽汽車，但為了找尋新的業績突破點，許智博就計劃走出台灣，到海外爭取車廠機會，許智博回想當時公司召開策略會議，找出帝寶的核心優勢界是少量多樣的快速生產能力。

而由於車廠都是大量生產，哪種市場是少量多樣？許智博說，有一天他在路上開車時，前面剛好停了一台法拉利，讓他突然閃過想法：這種車好像就是我們要做的「少量的車」，一年頂多幾千或數萬輛。

鎖定頂級超跑車廠後，許智博展開10年空中飛人生活，每兩周就飛去歐洲一趟拜訪這些特殊車廠，最高紀錄是一年飛行90幾趟，最快是在歐洲當地睡一晚就回台灣，這樣的頻繁拜訪，不見得就能切入客戶供應鏈，他回憶第一筆超跑訂單成功入袋，是英國的車廠麥拉倫供應商犯錯，而這樣的機會，讓他等了8年才等到機會，直到現在，帝寶陸續有許多特殊車廠客戶入袋。

許智博表示，他的策略是「不厭其煩地拜訪他們，讓他們更瞭解我們」，當然客戶當下說沒有興趣，但是終於有一次出現轉機，當時對方的供應商出現問題，客戶打來給他，問他在不在歐洲？要不要來英國聊一下？

許智博坦言，「當時我人在鹿港，但電話裡我說：我在歐洲！然後二話不說當晚就買機票飛過去，拉著行李箱去找客戶。」

等跟客戶見到面，客戶劈頭就說，有一個供應商出了一點狀況，帝寶既然一直來拜訪，要不要試試看？這就開啟了帝寶機會大門，而許智博也透露，在此之前已經接觸這家公司8年。

而這麼久時間，要怎麼堅持下去？他說話簡短有力：「我也不知道。」他的風格一如帝寶企業文化十分低調，細節沒有對外講太多。

