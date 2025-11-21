創新論壇26日登場 鴻海輪值CEO鴻海楊秋瑾：AI是結構性趨勢

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海輪值執行長楊秋瑾。鴻海／提供
鴻海輪值執行長楊秋瑾。鴻海／提供

鴻海（2317）輪值執行長（CEO）楊秋瑾表示，綜觀全球主要雲端服務供應商（CSP）投入AI的資本支出持續擴大，加上市場反映的訊號，印證AI不是一時的熱潮，而是一場真正的產業革命，是結構性、長期性的成長趨勢，預期市場對高效能算力的需求將持續升溫。

楊秋瑾今年接任鴻海輪值CEO一職，也是鴻海集團首位輪值CEO，她同時兼準時達國際供應鏈管理公司的董事長與執行長，在去年度鴻海首度設立園區組織之際，成為首任集團園區長。她強調，鴻海的目標很清楚，就是在這場AI的浪潮中，要幫助客戶掌握這一波快速成長的機會。

經濟日報將於11月26日舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

楊秋瑾將於論壇當天以「AI產業鏈新契機」為題發表演講。鴻海現為全球AI伺服器代工龍頭，AI伺服器相關營收已經突破兆元，楊秋瑾強調，鴻海一直都是主要客戶新產品的共同開發夥伴，確保公司能夠參與下一代，甚至是下下一代新產品的開發，這些客戶每個階段的重要產品，鴻海都不會缺席。

根據統計，今年美國前五大雲端服務供應商資本支出上調至6,000億美元，加上主權AI需求，使得未來兩到三年全球AI市場規模可達到1兆美元，鴻海樂觀期待。

楊秋瑾說，每一次AI伺服器機櫃的迭代，不論是GPU方案、或是ASIC方案，都提供鴻海機會，可以取得新的客戶、新的訂單。隨著市場應用百花齊放，她預期，鴻海在全球AI伺服器市占率將會持續提升。

鴻海目前在全球24個國家地區，擁有233個廠區與辦公室，其中，亞洲154個據點、印度12個據點、歐洲12個據點、美洲54個據點、北非一個據點。鴻海全球布局最廣最深，在這波AI浪潮中，也將受惠最大。

