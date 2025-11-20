中友百貨持續推動彰化店投資案 強調合作共創地方發展

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
彰化市公所及市民代表前往中友百貨彰化店工地實地會勘。業者提供
彰化市公所及市民代表前往中友百貨彰化店工地實地會勘。業者提供

總投資金額達43億元的中友百貨彰化店BOT開發案，預計2029年完工營運，較原訂工程進度落後四年，恐遭裁罰最高2.3億元。中友百貨20日表示，此案工程延宕主要受缺工缺料及原物料價格波動影響，公司已向彰化市公所申請展延工期。

中友百貨強調，將秉持責任與積極態度，全力推進施工並強化品質與安全，期為彰化市民打造更完善的停車與商圈環境，帶動地方經濟與城市發展。

中友百貨彰化店是彰化地區第一間大型百貨公司，工程進度近來引起地方議論。因為按照BOT合約，業者在取得用地後，必須於3年內完工並投入營運，興建好原規劃的地下4層場域，以及地上21層的鋼骨複合商業大樓與停車場。不過從現況來看，中友百貨彰化店的整體進度明顯落後，至少得延到2029年才能完工。對此，彰化市民代表會上被多名代表點名質疑，認為業者若提不出合理的工期延遲說明，市公所就應依契約內容，開罰業者每日5萬元的罰鍰；且2027年起如還未營運，中友百貨還須支付每年固定營運權利金5,000萬元，以維護彰化市民權益。對此，負責履約管理的彰化市公所表示，業者已提出展延申請並補件，而市公所也將召開會議，決定是否同意展延或啟動開罰程序。

中友百貨回應說，此案在實際推動過程中，受到多重外部環境因素影響，如營建市場缺工缺料、材料價格波動等，全國性問題皆對整體建設進度造成一定挑戰，致使工程期程延宕。為確保後續作業的專業性與透明度，中友百貨特別委請台中市建築師公會進行客觀鑑定，並於今年7月出具鑑定報告。報告結果指出本案進度延宕的原因並非可歸責於公司，主要是受市場外部因素所致。

中友百貨強調，儘管面臨環境挑戰，但中友團隊仍秉持高度責任感與積極態度，全力加速施工作業，預計2029年5月11日完成目的事業啟用，比鑑定報告所評估的合理完工期限2029年9月30日提前達成，展現公司對地方發展的誠意與決心。

