急單效應 慧洋、裕民大贏家

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大陸大搶糧，船多的人贏。大陸開始恢復採購美國黃豆等穀物，散裝船第4季旺季更旺，穀物主要船型為巴拿馬型及輕便極限型，國內經營這類型船舶最多的業者為群慧洋-KY（2637）跟裕民，由於量體最大，也可望最受惠。

短期市場需求會呈現急單效應，船舶數量多的業者會受惠，慧洋-KY是國內裝船舶數唯一突破百艘的業者，裕民也有不少的巴拿馬型船舶，在運價上漲時船舶數多的業者反應運價上漲的速度最快；其餘的業者則依船舶及簽約指數連動的數量多寡業績會跟著受惠。

慧洋-KY累計前十個月合併營收為135.31億元，營業淨利28.03億元，稅前盈餘26.85億元，自結每股稅前盈餘3.6元；尤其，慧洋-KY是國內大部分的船舶都是跟著指數連動，隨著近期指數、運價同步回升，該公司營收、獲利也會直接受惠。

慧洋-KY也認為，由於美國關稅政策大致底定，一定程度消除了市場的不確定性，中國大陸恢復美國穀物採購；隨著冬天旺季到來，原本就是散裝船旺季，市場需求只會愈來愈好，尤其今年冬天很冷，旺季會延續到明年第1季。

