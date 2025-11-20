陸採購美黃豆 散裝船出現防衛性搶艙…四維航、台航等受惠

大陸履行買美國黃豆承諾，散裝船出現防衛性搶艙。大陸履行恢復採購美國黃豆的承諾後，近一周散裝運價穩步上揚，其中，海岬型船舶運價帶頭漲，BCI指數近一周漲幅超過兩成，昨日再漲11點，收3,647點，改寫近五個月高點，市場出現「防衛性搶艙」效應。

業界指出，大陸恢復買美國黃豆，近期預定百萬噸以上，據美方透露，短線採購目標是1,200萬噸，明年還要再翻倍。業界形容，大陸開始跟美國採購糧食，對於供給不足的散裝船市場就像「火上澆油」。

業界為了預防艙位排擠效應，同步出現搶艙問題，導致艙位短線吃緊、運價跳高。國內經營業者慧洋-KY（2637）、裕民、四維航、台航及正德等優先受惠。

國內的散裝船業者普遍認為，隨著黃豆價格漲勢告一段落，大陸買盤就會進場，運輸需求也會繼續放大，屆時散裝船的價格還會再漲。

根據統計，在大陸承諾恢復向美買黃豆錢，10月大陸自美國進口黃豆為零，較去年10月則約54萬噸，但近日開始大買，半個月訂量逾百萬噸，目標則至少千萬噸。帶動散裝船日租金都是呈現上揚走勢，海岬型船、巴拿馬型的現貨日租金價格開始墊高。

散裝運價漲勢方面，12月海岬型期貨日租金已經突破3萬美元，來到今年高價，目前最新日租金為2.9萬美元，近一周漲幅約6%；至於巴拿馬型船日租金今年以來一直相當穩定，近期也擺脫盤整來到1.7萬美元，近一週價格則是呈現小漲，12月的期貨價格則是突破1.8萬美元。

國內散裝龍頭業者慧洋-KY表示，在市場狀況方面，由於美中關稅政策大致底定，一定程度消除了市場的不確定性，散裝船市場需求持續回溫，再加上美國恢復採購美國黃豆效益，推估散裝船第4季旺季效應可期。

國內的散裝船業者指出，大陸對黃豆等糧食的需求量大，現在開始恢復跟美國採購黃豆等穀物，據了解，在政策宣布後，大陸糧商已在市場急租18艘巴拿馬型的散裝船。

近日黃豆價格因為這個利多消息加持價格出現飆漲，大陸糧商採購的速度才放緩。不過，大陸預計今年要採買1,200萬噸，推估只要黃豆價格漲勢略緩，糧商就會加速進場租船。