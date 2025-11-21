百貨周年慶 搶低溫商機

低溫商機帶頭衝，百貨業績熱。百貨壓軸周年慶包含新光三越站前店與遠東SOGO天母店將在下周開跑，受惠天氣降溫助攻、普發一萬政策、與國際金價波動三大利多下，強力催出買氣。

業者認為，「周年慶的銷售情況與氣溫密切相關，基本上越冷買氣越熱絡」。因為男女裝、運動休閒、戶外、童裝都是百貨周年慶大宗的業績來源，天氣冷，消費者就會買較多冬衣，而近日氣溫明顯驟降，預期遠東SOGO天母店、新光三越站前店周年慶業績有大助益。

遠東SOGO天母店11月26日開跑，活動為期12天，估業績衝11.7億，年增1%；新光三越站前店則於11月27日登場，共14天，拚10.8億元，年增0.5%。

業種方面，遠東SOGO指出，黃金珠寶今年成長5%左右，黃金買氣持續熱絡，觀察預購會表現，目前已有兩筆百萬大單，看好近日黃金略為跌落，搭配全館優惠12%回饋，是消費者入手的好時機。

受到出國潮、電商衝擊，今年化妝品市場表現辛苦，SOGO指出，今年天母業績持平，維持穩定，主要受惠於香奈兒精品香水進駐，且館內涵括五大精品香水，有利帶動客流進場，目前預購會精品香水已有雙位數成長，預期周年慶也能衝出好表現。

新光三越站前店周年慶將在11月27日壓軸登場，目標業績10.8億元，年增0.5%，來客則預估成長3%。

這幾天天氣轉涼，可望吸收到天冷禦寒商機的紅利，新光三越周年慶看好冬裝禦寒衣物、除濕機等家電品項銷量。