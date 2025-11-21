資誠工作坊 教戰投資併購

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
資誠（PwC）與中華經營智慧分享協會共同舉辦「投資併購工作坊—理論與實作」。資誠／提供

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與MISA中華經營智慧分享協會（智享會）共同舉辦「投資併購工作坊—理論與實作」，邀請企業主及高階經理人透過模擬案例研討，精準切入投資併購策略、模式與談判關鍵。

工作坊由MISA智享會理事長曾國棟開場，他同時是友尚集團董事長及大聯大控股（3702）永續長。他表示，勝利兩字拆開，很多人都要「有勝有利」，其實「無勝有利」才是最好。有人覺得被併購後公司會消失，就像輸了一樣，但加入產控後公司不僅沒消失，更帶來巨大綜效。

地緣政治風險和全球供應鏈重組使不少企業積極尋找海外併購機會，普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，併購效益亦將反映在資本市場，企業應有長期價值投資思維，過程中要審慎評估，充分利用專業顧問團隊，提前進行盡職調查，「應從對方角度思考，找到雙贏模式往往是併購案成功關鍵。」

各組針對五個模擬企業案例沙盤推演，據自身公司及投資目標財務及營運背景，在一小時內找出最佳合作模式，並接受現場模擬董事會提問。各成員分別以董事長、營運長、財務長等角色說明分析重點。

小組成員提出透過併購案可活化閒置資產，提高產能，MISA智享會執行長吳文濱分享，董事會可能會認為此效益太細微，應鎖定最主要策略目標，避免失焦。曾國棟補充，每個情境都沒有標準答案，但要有清楚邏輯。

可以說二代想發展新商模所以先投資10%試水溫，也可看準市場趨勢合組大艦隊，此決策應符合企業長期經營及接班規劃，也要能說服對方接受。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，根據PwC《價值動能》報告，關稅貿易、地緣政治、氣候變遷和AI技術創新正驅使產業重組，企業透過併購擴大競爭優勢是領導團隊的黃金課題。資誠也和策略夥伴合作，利用不同形式活動讓企業管理層掌握資訊交流。

