快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

長聖CAR001、聖安SOA101兩項先進生技藥物 雙雙摘下2025國家藥科獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）與聖安生醫（6926）兩公司20日同時宣布，衛福部與經濟部於18日舉辦「2025 國家藥物科技研究發展獎」頒獎典禮。長聖、聖安兩公司憑藉在細胞治療與抗體新藥上的創新突破，從44件參賽作品中脫穎而出，雙雙榮獲本屆「藥品類」獎項，展現台灣在細胞治療與免疫治療領域同登國家殿堂。

長聖的CAR001奪下藥品類銅質獎，引領非病毒 mRNA CAR-T的台灣創新力量，該公司以全新平台打造的 CAR001異體移植 mRNA基因編輯 γδT CAR-T，以「安全性、創新性與可量產性」三大亮點獲評審青睞，成功奪得藥品類銅質獎。

長聖表示，CAR001的獲獎代表台灣在非病毒 CAR-T與新型細胞治療平台上不只追上國際，更具備自有技術戰略地位。未來將加速推進mRNA-CAR平台與 外泌體 in vivo CAR-T（EXO001）雙主軸發展，致力讓實體腫瘤細胞治療更安全、可負擔且全面臨床化。值得一提的是，長聖目前已與多家國際藥廠進行 CAR001 與 in vivo CAR-T 的授權與合作洽談，顯示台灣技術已具備跨國競爭力與國際布局潛力。

聖安生醫的SOA101也奪藥品類銀質獎，以台灣唯一三特異性奈米抗體，進軍國際癌症免疫療法競技場，聖安生醫此次以三特異性免疫調節抗體SOA101 橫掃評審青睞，榮獲藥品類銀質獎，是目前台灣唯一進入美國與台灣臨床I/IIa臨床試驗的三特異性抗體藥物開發者。

此獎項象徵台灣抗體藥物研發已正式站上國際舞台，SOA101 更是台灣抗體藥物「從技術原創到臨床全球化」的重要里程碑。同時，聖安目前也正在與多家跨國藥廠洽談 SOA101技轉與合作模式，為台灣抗體藥物邁向全球授權、市場化鋪路。

台灣創新藥雙星齊耀，細胞治療與免疫抗體共同提升台灣國際競爭力，長聖的CAR001的與聖安的SOA101同獲藥品類獎項，象徵台灣在 細胞治療與抗體藥物兩大世界主流皆已培育出具國際競爭力的生技企業。

衛福部與經濟部亦表示，期待透過此獎項，持續推動台灣進入新藥開發與再生醫療的全球供應鏈，向「健康台灣」與「新藥自主」目標穩健邁進。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高醫推CAR-T細胞治療 南部血液腫瘤復發患者免奔波

台大、北醫教授夫妻洩密胎盤幹細胞研究計畫 2人遭檢方起訴求刑

從募款千萬到健保首例給付 花蓮慈濟見證CAR-T治癌突破

瀰漫性大B細胞淋巴癌治療如何選？新藥『抗體藥物複合體』第一線健保有望

相關新聞

商用不動產夯！方睿科技宣布完成天使輪1億元募資「將翻轉市場」

政策「打住不打商」，商用不動產市場快速升溫。訴求串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎的方睿科技，今天表示，公司...

越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成 創歷史新高

近年全台各地一棟棟高樓大廈如雨後春筍般出現，不過彰化中古透天卻依然是不少購屋民眾的心頭好。據實價登錄統計，今年彰化市屋齡...

4字頭買進核心生活圈 豐原成北台中最被低估的潛力區

北台中預售市場普遍進入4字頭行情，其中最被視為仍具上行空間的「被低估潛力區」，當屬生活機能最為完整的豐原。根據內政部實價...

交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,2...

低單價拜拜 晚一年買台北市新推案每坪多付20萬

台北市低單價建案一去不回頭，根據住展雜誌彙整高房價台北市近兩年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊...

7-ELEVEN 麵包改走專車直送！導入現烤模式 每店每日可賣上百個

看準烘焙市場消費者對現烤麵包與新鮮甜點需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。