長聖CAR001、聖安SOA101兩項先進生技藥物 雙雙摘下2025國家藥科獎

長聖（6712）與聖安生醫（6926）兩公司20日同時宣布，衛福部與經濟部於18日舉辦「2025 國家藥物科技研究發展獎」頒獎典禮。長聖、聖安兩公司憑藉在細胞治療與抗體新藥上的創新突破，從44件參賽作品中脫穎而出，雙雙榮獲本屆「藥品類」獎項，展現台灣在細胞治療與免疫治療領域同登國家殿堂。

長聖的CAR001奪下藥品類銅質獎，引領非病毒 mRNA CAR-T的台灣創新力量，該公司以全新平台打造的 CAR001異體移植 mRNA基因編輯 γδT CAR-T，以「安全性、創新性與可量產性」三大亮點獲評審青睞，成功奪得藥品類銅質獎。

長聖表示，CAR001的獲獎代表台灣在非病毒 CAR-T與新型細胞治療平台上不只追上國際，更具備自有技術戰略地位。未來將加速推進mRNA-CAR平台與 外泌體 in vivo CAR-T（EXO001）雙主軸發展，致力讓實體腫瘤細胞治療更安全、可負擔且全面臨床化。值得一提的是，長聖目前已與多家國際藥廠進行 CAR001 與 in vivo CAR-T 的授權與合作洽談，顯示台灣技術已具備跨國競爭力與國際布局潛力。

聖安生醫的SOA101也奪藥品類銀質獎，以台灣唯一三特異性奈米抗體，進軍國際癌症免疫療法競技場，聖安生醫此次以三特異性免疫調節抗體SOA101 橫掃評審青睞，榮獲藥品類銀質獎，是目前台灣唯一進入美國與台灣臨床I/IIa臨床試驗的三特異性抗體藥物開發者。

此獎項象徵台灣抗體藥物研發已正式站上國際舞台，SOA101 更是台灣抗體藥物「從技術原創到臨床全球化」的重要里程碑。同時，聖安目前也正在與多家跨國藥廠洽談 SOA101技轉與合作模式，為台灣抗體藥物邁向全球授權、市場化鋪路。

台灣創新藥雙星齊耀，細胞治療與免疫抗體共同提升台灣國際競爭力，長聖的CAR001的與聖安的SOA101同獲藥品類獎項，象徵台灣在 細胞治療與抗體藥物兩大世界主流皆已培育出具國際競爭力的生技企業。

衛福部與經濟部亦表示，期待透過此獎項，持續推動台灣進入新藥開發與再生醫療的全球供應鏈，向「健康台灣」與「新藥自主」目標穩健邁進。