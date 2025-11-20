快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

泓德能源二度遭檢調單位調查 公司強調秉持誠信原則並遵循法令

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

再生能源大廠泓德能源（6873）20日晚間公告配合檢調單位進行調查，泓德能源發出聲明稿強調，公司強調秉持誠信原則並遵循法令，營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。

泓德能源指出，公司自2016年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。關於2025年11月20日檢調調取資料一事，本公司全力配合檢調單位進行相關調查作業。

泓德能源強調，本公司營運一切正常，對財務及業務無重大影響。泓德能源累計2025前三季，合併營收達54.06億元，營業毛利為12.26億元，歸屬母公司業主淨利2.19億元。

面對全球能源需求快速演進，泓德能源宣布自2026年起正式邁入海外元年，將以四大策略推動儲能與電力交易版圖，持續串聯產業鏈、擴大智慧能源生態系。預計2026年海外開工量將超過200MW，全球總計開工量約近600MW，跨國布局效益將於明年起逐步展現。同時，泓德能源規劃至2028年儲能總容量提升至6.41GW，其中日本3.26GW、澳洲2.38GW，成為集團拓展全球電力業務的重要後盾。

泓德能源
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

科技界奧斯卡將頒獎 工研院3大技術獲肯定

澳洲羽賽／周天成只花半小時輕鬆打 本季第12次打進8強

台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑 今1個20呎封櫃出口

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

相關新聞

商用不動產夯！方睿科技宣布完成天使輪1億元募資「將翻轉市場」

政策「打住不打商」，商用不動產市場快速升溫。訴求串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎的方睿科技，今天表示，公司...

越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成 創歷史新高

近年全台各地一棟棟高樓大廈如雨後春筍般出現，不過彰化中古透天卻依然是不少購屋民眾的心頭好。據實價登錄統計，今年彰化市屋齡...

4字頭買進核心生活圈 豐原成北台中最被低估的潛力區

北台中預售市場普遍進入4字頭行情，其中最被視為仍具上行空間的「被低估潛力區」，當屬生活機能最為完整的豐原。根據內政部實價...

交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,2...

低單價拜拜 晚一年買台北市新推案每坪多付20萬

台北市低單價建案一去不回頭，根據住展雜誌彙整高房價台北市近兩年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊...

7-ELEVEN 麵包改走專車直送！導入現烤模式 每店每日可賣上百個

看準烘焙市場消費者對現烤麵包與新鮮甜點需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。