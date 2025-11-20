泓德能源二度遭檢調單位調查 公司強調秉持誠信原則並遵循法令

再生能源大廠泓德能源（6873）20日晚間公告配合檢調單位進行調查，泓德能源發出聲明稿強調，公司強調秉持誠信原則並遵循法令，營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。

泓德能源指出，公司自2016年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。關於2025年11月20日檢調調取資料一事，本公司全力配合檢調單位進行相關調查作業。

泓德能源強調，本公司營運一切正常，對財務及業務無重大影響。泓德能源累計2025前三季，合併營收達54.06億元，營業毛利為12.26億元，歸屬母公司業主淨利2.19億元。

面對全球能源需求快速演進，泓德能源宣布自2026年起正式邁入海外元年，將以四大策略推動儲能與電力交易版圖，持續串聯產業鏈、擴大智慧能源生態系。預計2026年海外開工量將超過200MW，全球總計開工量約近600MW，跨國布局效益將於明年起逐步展現。同時，泓德能源規劃至2028年儲能總容量提升至6.41GW，其中日本3.26GW、澳洲2.38GW，成為集團拓展全球電力業務的重要後盾。