長興法說會／明年營收、獲利樂觀 力拚半導體材料量產

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工大廠、全球乾膜光阻劑供應龍頭長興（1717）20日表示，明年整體營收、獲利均樂觀，更力拚半導體材料量產，明、後年有機會成長至營收的5%左右。

長興20日召開法人說明會，由財務主管劉秉誠主持。劉秉誠表示，看好明年營收、獲利有望雙雙成長，尤其東南亞需求旺，有望大幅挹注營收。

此外，對於半導體材料進展，長興表示，目前半導體材料營收占比約0.3%左右，高階液態封裝材料預計明年量產，期待明年至後年，半導體材料能突破營收的5%。

至於各界關注，市場傳出日本化工大廠旭化成（Asahi KASEI）恐中斷向部分客戶供應感光型聚醯亞胺（PSPI），引發供應鏈緊張；針對是否引發轉單效應，長興表示，如市場消息指出，PSPI供應確實吃緊，但不便透露是否確實收穫轉單。

展望第4季，長興表示，第4季旗下三大部門皆保持穩定出貨，營收預期持穩；此外，第4季適逢電子材料部門精密設備出貨旺季，在AI伺服器對IC載板需求大增之下，動能值得期待。

長興前三季累計營收305.6億元，年減7.17％；第3季單季合併營收100.96億元，年減10.92％。第3季單季稅後純益5.75億元，年增25.8%，每股純益（EPS）0.49元；累計前三季稅後純益12.77億元，年減5.3%，EPS 1.09元。各產品前三季營收占比，合成樹脂為48.8%、電子材料25.3%、特用材料則占25.4%。長興指出，第3季有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，從而推升獲利。

此外，子公司長廣精機辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股8,000張，每股發行價格暫定以158元溢價發行，預計今年底至明年初掛牌上市。

