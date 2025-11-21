策略行銷／體驗電商 創造品牌共鳴

這幾年，愈來愈常遇到一個現象：以「材質」、「工藝」、「觸感」為核心的品牌，雖然產品力極強、理念也明確，然一旦進入網路世界，價值卻被稀釋成「照片很漂亮、但價格太高」。

演算法導向的廣告時代，所有品牌都在同一個畫面競爭注意力，結果是：能被滑到的不一定被理解，曝光愈多，品牌反而愈模糊。

有一家服飾品牌堅持使用生物動力法種植的有機棉，從紡紗到成衣全程自製。這樣的品牌在實體店裡，客人一摸就懂；但在網路上，成效報告卻令人沮喪。每月固定投放預算、導入流量，點擊率不錯，購買率卻低。

我問他們：「如果你們的價值是手感，那為什麼整個行銷都只剩下視覺？」這句話讓現場安靜了幾秒。

這也是我對許多品牌的提醒：不是產品不好，而是用錯了語言。

以往的電商邏輯是視覺驅動：好看的照片、醒目的折扣、精準的再行銷。但當商品價值在「觸感」與「體驗」時，只靠影像吸引注意力的方式，會讓品牌陷入「被誤解」的風險。

當顧客看不見你與他人的差異，只能用價格衡量。當你被歸入比較表單裡，品牌的靈魂就已經被切割了。

這樣的轉折是「體驗電商」的開始。體驗電商的核心，不是讓消費者快速下單，而是讓他願意「親自感受」。舉例來說，若產品的價值在觸感，就應該讓顧客有「摸到的機會」：到店試穿、預約體驗、甚至是一個簡單的「閉眼猜布」活動。觸碰到細膩的材質那一刻所產生的信任與驚喜，是任何廣告都模擬不出的。那不是促銷，而是一種共鳴。行銷的起點，應該是這個瞬間。

此外，可以試著把「理念」轉成「內容資產」。很多品牌主很會說故事，在講座上、在活動裡、在一場又一場的對談中侃侃而談，分享品牌的初衷與堅持。但這些內容講完就消失了。事實上，這些都可以是行銷素材。錄下來、剪成短片、轉成文字、整理成圖卡，放進官網、寄給客戶，讓內容在網路上持續被看見。品牌不應該只是投放預算，應該持續產出「能被搜尋的證據」。

實務上，成功的品牌通常會形成一個三層的內容結構，這不只是行銷流程，更是一種教育市場的耐心。品牌若願意走這一步，廣告才有意義。

第一層，「讓人知道」。創辦人親自用真誠的語氣講述為何存在，比任何廣告都更具信任感。

第二層，「讓人理解」。用具體的對照、工藝過程、使用場景，讓顧客看到細節背後的價值。

第三層，「讓人安心」。清楚的保固、退換流程、真實見證，讓購買變得自然。

「我們還需要投廣告嗎？」我的回答是：需要，但廣告不再只是曝光，而是「邀請體驗」。它不是用來說服陌生人，而是吸引對的人，行銷關鍵已經不是「教育市場」，而是「篩選共鳴」。

品牌的價值最終還是回到「人」身上。我們太常被數字追著跑，卻忘了有些東西不能被量化。手感不能、信任不能、理念更不能；這些，恰恰是品牌能穿越時間與演算法的真正資產。

在AI與自動化主導投放邏輯的今天，品牌主更該問自己一個問題：當演算法愈來愈懂人，我們如何讓人「感覺到」品牌的價值？真正被記得的，不是被看見的畫面，而是那個被觸動的瞬間。品牌若能找回這種溫度，在數位化的世界中，也仍然有被選擇的理由。