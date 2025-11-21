管理筆記／三大核心習慣 預約成功

老實說，在我的專業戰場上，「聰明」不一定是最值錢的東西。太多聰明人最後的成就遠不如那些「習慣」好的人。想站上高收入的頂端，你需要的不是「拚命的能力」，而是保證你的每一分精力，都精準地投在創造價值上。

在此分享，決定你能不能賺大錢、同時擁有超好人緣的三大核心習慣。

核心一：你的時薪值多少？專業是底牌，別讓偷懶打你臉

專業，是你談判的底牌。

產值決定對價：一位年薪千萬的專業人士，時薪產值可能超過1.5萬元。當你有機會與這樣的高產值人士對話時，他最看重的是你能不能提供對等的價值。

昨日偷懶，明日打臉：在財務領域，沒有記帳觀念、看不懂資產負債表與現金流量表，就無法真正談專業。那些「下班後的偷懶」，最終都會在專業場合變成絆腳石。你必須把焦點拉回自己，補上專業的底層功夫，這才是真正的硬道理。

專業同時體現在溝通的「精準度」上。溝通必須追求精準行銷。有效溝通的結果只有兩種：對方點頭支持，或是對方婉拒。這兩種結果都叫「成功」，因為它們都幫你節省了無謂的情緒消耗。

核心二：人際關係的最高境界是避開「距離愈近，福利愈差」

有些人業務愈做路愈窄、有些人外面風光，回到家卻一肚子怨氣，關鍵就在於「福利分配不平衡」。大家可以思考一件事，我們對外人總是客氣、有禮、服務周到，但對家人或老朋友卻常因「太熟」而忽略尊重，溝通時語氣急、情緒重、環境不對。結果是外面的人賺到你最好的服務和福利；最親近的家人賺到的，卻只是你的疲憊與抱怨。這就是專業人士「愈努力愈孤單」的根本原因。

為打破這個常態，我要求我的團隊將精力投入在舊客戶的經營上，不要把所有時間都花在開發新客戶。真正的高手，會執行「客戶農場管理」，不斷地為舊客戶「灌溉、施肥、澆水、除草」。

我們若花很多時間跟老客戶分享最新、最好的、有價值的資訊，他們會覺得「跟你相處愈久，福利愈好」。讓這個關係會成為你最穩定的資產。

此外，請用對待客戶的最高標準來服務你的家人。你將會發現，當你用專業與價值對待每一段關係，你的內心和外在都會收穫尊重與肯定。

核心三：讓習慣帶來高收入，記住「報、商、聯」與「節稅」

要讓好習慣真正轉化為實質高收入，請掌握兩個關鍵。第一，團隊合作的黃金法則「報、商、聯」：報（報告）、商（商量）、聯（聯繫）是團隊運作最有效的潤滑劑。學會主動回報進度、主動商量資源、主動聯繫跟進。讓團隊感受到你可靠、透明、有默契，這樣才能共創成果。

第二，節稅投資：高收入者的薪資已經落在高稅率級距（30%或40%），任何轉投資收益都會被稀釋。節稅成為最穩賺不賠的生意。請記住這個換算：當你成功省下5萬元稅金時，在零風險前提下，這筆錢是「淨賺」。

如果你想用20萬元儲蓄淨賺5萬元，你必須達到25%的投資報酬率才能達成。因此，節稅的價值，即是你用20萬賺來的25%報酬。

成就是靠長期不內耗的好習慣。把時間用在創造價值、經營關係、管理福利分配，你不僅會成為被信任、受歡迎的人，更會在穩定的節奏裡，輕鬆創造高收入。請記得，不管聰明是不是優勢，習慣才是你的底氣。