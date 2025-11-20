快訊

雨衣大王起家厝變小豪宅 聯聚子品牌首案「理仁柏舍」一房難求

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「理仁柏舍」的閱讀空間命名為「達會所」，室內掛上達新工業創辦人之胡春達畫像以次紀念。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」的閱讀空間命名為「達會所」,室內掛上達新工業創辦人之胡春達畫像以次紀念。記者朱曼寧／攝影

台灣「雨衣大王」達欣的「起家厝」華麗轉身，在台中豪宅一哥聯聚建設操刀下，變身輕奢精品宅「理仁柏舍」，該案由聯聚建設子品牌理仁建設推動，也是該公司的首案，並交出預售不到三個月就完銷的漂亮成績單，近期轉手單價更達75.26萬元，五年來漲逾五成。

「理仁柏舍」位於台中市西屯區惠中路，是達欣的發跡地，這個過去幫你遮雨的品牌，祖厝變成精品宅，不僅幫主人安身、安家，其設計從細節中見光彩，並從中西人文美學中掬取精萃，融入其中。

不少去看過「理仁柏舍」的人，以夢想中的住宅、真正的輕奢住宅來評價，甚至用「看第一眼，就覺得戀愛」，來形容對該案的第一印象，也有人形容沒買到就像「生命中的美好缺憾」。

聯聚建設總經理王于娟表示，集團以子品牌理仁建設，以45坪均質規劃，首度切入中坪數市場，並承襲聯聚建設的人文美學基因，首案就受到市場肯定，且與過往客層不同，45坪更受年輕族群青睞。

「理仁柏舍」過去為台灣有雨衣大王之稱的達新工業創辦人之一胡春達家族的起家厝，而理仁建設為了紀念這段歷史，建案名「理仁柏舍 H House」，其中H取自胡氏首字母，「柏」則源自胡家二代之名，公設上更是別出心裁，其中一處閱讀空間命名為「達會所」，掛上胡春達畫像，增添一番獨特人文記憶。

有趣的是，理仁建設新案承襲了聯聚建設的美學，也延攬「100個缺點經營學」理念，王于娟透露，聯聚建設向來精益求精，這點同樣也套用在理仁建設，「理仁柏舍」完工後，內部也針對建案進行檢討與優化，儘管許多住戶已經覺得很完美，但公司對任何很細微的小缺點都不放過。

聯聚建設擅長打造豪宅，過去以新古典建築風格聞名，理仁建設則是走出了一條新的路，以簡約，混搭中、西式創造出其獨特風格，搭配聯聚建設創辦人暨董事長江韋侖珍藏的藝術品畫龍點睛，理仁柏舍處處是細節，不浮誇，卻是質感滿滿。

在公社空間方面，沿著綠意環繞的公設廊道步入閱覽室，滿牆書櫃帶來書卷氣息，書櫃上方懸掛書法作品《知行合一》，為江韋侖的爺爺江挺生所書，充滿哲思的格言，也象徵家族精神的延續，牆面上還有幅清朝時期的手繪台灣西部古代地圖，以山水畫式構圖細緻描繪當時生活景象。

設施配置上，理仁柏舍同樣延續聯聚一貫的高標準，健身房採用奧運指定品牌「Technogym」，也是NBA球隊指定健身設備，不僅可確保訓練的穩定與安全，外觀也同樣具備質感。泳池則導入銅銀離子水質管理系統，以更溫和且環保的方式淨化水質。

社區並規劃瑜伽室、Spa、劇院與空中花園等多元設施，讓居住者在家中自在轉換，與其說「理仁柏舍」是一座建築，不如說是一種生活節奏的提案。

此外，理仁柏舍四周由長達200公尺的綠廊環繞，花卉植栽層次豐富，社區外設置的奉茶水柱延續聯聚「飲水思源」的東方之心人文精神，為往來行人與住戶提供貼心的停留點，這些細節使街廓表情更加豐富，也讓建築與城市之間建立自然而友善的連結。

「理仁柏舍」藝術品。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」藝術品。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」停車場也講究美學。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」停車場也講究美學。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」內的藝術品為古希臘神話的「赫爾墨斯」，象徵商業之神。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」內的藝術品為古希臘神話的「赫爾墨斯」,象徵商業之神。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」健身房採用奧運指定品牌。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」健身房採用奧運指定品牌。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」社區外設置的奉茶水柱，延續聯聚「飲水思源」的理念，讓住戶、行人都可隨時飲水。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」社區外設置的奉茶水柱,延續聯聚「飲水思源」的理念,讓住戶、行人都可隨時飲水。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」SPA區。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」SPA區。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」四周由長達200公尺的綠廊環繞。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」四周由長達200公尺的綠廊環繞。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」停車場入口。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」停車場入口。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」大廳休息區，其中櫃子為收藏的百年古董。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」大廳休息區,其中櫃子為收藏的百年古董。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」的電梯與信箱區，也是聯聚建設首次打造信箱區，只要感應便磁卡會自動彈跳。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」的電梯與信箱區,也是聯聚建設首次打造信箱區,只要感應便磁卡會自動彈跳。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」茶室內的書法出自於晚清書法家何紹基與清末民初書法家朱汝珍。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」茶室內的書法出自於晚清書法家何紹基與清末民初書法家朱汝珍。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」掛在停車場樓梯間的畫作。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」掛在停車場樓梯間的畫作。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」每一項藝術品都精心挑選，此藝術品名為「Flat」，Flat為英國公寓的英文，裡頭的小人物就像住在屋內一樣。記者朱曼寧／攝影。
「理仁柏舍」每一項藝術品都精心挑選,此藝術品名為「Flat」,Flat為英國公寓的英文,裡頭的小人物就像住在屋內一樣。記者朱曼寧／攝影。
「理仁柏舍」茶室。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」茶室。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」游泳池。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」游泳池。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」書櫃上方懸掛書法作品《知行合一》，為江韋侖的爺爺江挺生所書。記者朱曼寧／攝影
「理仁柏舍」書櫃上方懸掛書法作品《知行合一》,為江韋侖的爺爺江挺生所書。記者朱曼寧／攝影

豪宅
