顯而立見／讓世界看見你聽見你

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

最近我上傳了兩支自拍的短影音，有人私訊問我，為什麼突然做起這種東西？其實沒有什麼厲害的理由，就是單純覺得這個世界變得太快，AI什麼都能做，做得又快又準。那人到底還能幹嘛？我想了很久，覺得我們能做的，可能就是分享自己，用自己的方式說一些還沒被說完的話。

我本來就很喜歡寫東西，也寫了很多年了，可是現在人沒那個耐心去看長文。有時候一段一分鐘的影片，還沒講到重點大家就滑掉了。這時候我就開始想，既然大家都在看短影音，那我是不是也該學一下這個語言，讓我說的話有機會被更多人聽見。

因此，我拍了影片，而且親自剪輯。其實沒多複雜，想講的東西還是那些，只是換個方法說。這也不只是為了追流行，而是我自己想知道，怎麼做可以讓內容更有機會活下來。

這陣子我常在想，接下來幾年最重要的能力，大概就是以下三個。

第一個是你有沒有影響力，能不能讓別人信任你。這其實說穿了就是你有沒有個人品牌。不是去炫技或搞人設，而是你這個人說出來的話，別人聽不聽得進去。

第二個是怎麼把這份信任變成可以運作的東西，像是產品、服務，或是某種合作。這就是商業模式怎麼設計的問題，不只有賣東西而已，而是去思考怎麼讓價值被兌現。

第三個就是科技的運用。不會AI沒關係，但你得知道怎麼用這些工具幫助自己。比方說把內容擴散得更快，把流程變得更順，讓你可以一個人做出過去要五個人做的事。

這三件事沒有標準答案，只有不斷調整、不斷試的過程。每個人都在學，我也是。

一直鼓勵別人去試著做自己的內容，不管是寫文、錄音還是拍影片。我也應該自己試一試。不只是做給別人看，我自己也想知道能做到什麼程度。

從腳本、拍攝、剪接、配音，到怎麼下標題、抓節奏，這些都不是我以前擅長的，但我就是想試試看。我想讓我腦袋裡那些東西，不是只存在自己的筆記裡，而能變成能讓人理解的訊息。

我不覺得自己很厲害，只是很單純地想說說話，讓有些人聽見。如果你也剛好在想差不多的事，那就一起來試試看吧。

我一直覺得，停止就是落後。這世界不會等你準備好，它只會繼續往前。所以你只能不斷地去嘗試新東西，不要怕改變，不要怕出糗。因為只要還在前進，就不會被時代拋下。

老實說，就算退休我也想要繼續學、繼續玩、繼續在這個世界上，找到我的位置。

所以，我開始拍影片，那看到這篇文章的你呢？打算用什麼方式，讓世界聽見你的聲音？

