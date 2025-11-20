中油：三接工程依法辦理 調查未有結果前勿惡意影射

快訊

中央社／ 台北20日電
台灣中油發澄清聲明強調，三接相關工程均依照政府採購法辦理，過程公開透明。圖／聯合報系資料照
對於近期外界對三接工程預算編列及採購過程的諸多揣測與影射，台灣中油今天發布澄清聲明強調，三接相關工程均依照政府採購法辦理，過程公開透明，台灣中油除再次啟動政風調查，並且全力配合檢調單位調查，在調查未有結果前，籲請各界尊重司法機關偵辦，勿以捕風捉影的資訊惡意影射或指控。

週刊日前報導，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，並稱取得檢舉案關鍵錄音檔。

中油今天表示，台灣中油董事長方振仁近日在立法院專案報告及備詢時多次澄清，週刊報導的錄音檔內容無法證實有中油人員要求廠商浮報預算情事，並表明對中油員工有信心。此外，也未指稱錄音檔內所指「總經理」為「中油前總經理」或其他公司總經理，籲請各界切勿於公開場合或媒體採訪時，以大眾傳播的方式以訛傳訛影響相關個人聲譽。

中油表示，近年主動查察貪瀆不法案件為個案，為建構透明、廉能的工作環境，台灣中油持續精進各項廉政作為，期盼外界支持。

中油
