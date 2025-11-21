南山人壽永續健康論壇／台灣失智症協會理事長徐文俊：預備與理解並重

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台中報導

失智症和一般老化有何不同？台灣失智症協會理事長徐文俊以「失智不怕，高齡幸福」為題發表演說，指出如何面對高齡階段才是社會應重視議題，不只要「預防失智」更要「預備失智」，其中，預防失智可以透過三動—腦動、運動、互動，及做好一周七天的行程安排、控制體重等方式。

高齡者在75歲後將面臨身心功能快速下滑，反應變慢、注意力降低、憂鬱、身體失能等現象普遍存在。「失智」只是眾多老化挑戰之一，社會應理解老化與疾病皆是生命常態的一部分。面對失智，多數人關心預防，但預防失智只是「預備失智」的第一步。研究顯示70歲以上民眾，大腦已有類澱粉蛋白沉積症逾兩成，85歲以上失智比例明顯攀升。與其執著於完全「避免」失智，更應提早做好財務規劃、家庭溝通與預立醫療準備。

在專業面，徐文俊引用國際醫學期刊《Lancet》提出失智風險因子，包括三高、抽菸、空汙、頭部外傷、憂鬱、運動量不足、社交缺乏、聽力與視力退化等。同時強調「靈性照顧」的重要，因為當醫療無法再提供改善時，與自己和家人和解可以療癒患者及家屬的心靈。最後，徐文俊鼓勵民眾以柔軟的態度面對老化，珍惜關係、重建連結，在高齡階段依然活出平安與幸福。

失智症 老化 憂鬱

