快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

南山人壽永續健康論壇／長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈：吃對食物防失智

經濟日報／ 記者黃于庭／台中報導

南山人壽永續健康趨勢論壇邀請長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈以「用餐桌守護記憶，預防失智，從吃對食物開始」為題，分享預防失智不只靠醫療，更要從日常飲食與生活習慣做起。

生活中的小動作都能幫助大腦維持運作，例如多做家事可降低失智風險15%。咀嚼、聽音樂、定期打疫苗、不生氣、不過瘦、每天步行1.6公里、做手指操等都是保護大腦的實用方法。

飲食方面，國健署推動的「我的餐盤」正是大腦健康的基礎。每天至少吃一碗深綠色蔬菜與一碗白色蔬菜，水果以「兩個拳頭大小」為原則，需五顏六色；蛋白質以豆魚蛋肉為主，每餐掌心大小；一周至少兩餐魚類，推薦鯖魚、秋刀魚、虱目魚柳等；避免魚皮、魚頭與內臟，汞含量較高的魚種建議少吃；堅果建議每日攝取4顆核桃、5顆夏威夷豆、15顆開心果三擇一。

選油也是關鍵。單元不飽和脂肪酸高的油能提升好膽固醇，她推薦苦茶油、橄欖油與芥花油。

針對塑膠微粒問題，應減少使用一次性餐具，尤其不能以微波爐加熱；紙餐盒裝熱湯比塑膠袋更容易溶出微粒。若要幫助身體排出塑膠微粒，可多吃青菜，尤其綠花椰菜。預防失智並不難，「吃對、動對、不生氣、早睡覺」是最簡單的自我保護法。

失智

延伸閱讀

不是越早越好？研究揭這時期開始規律運動可大幅降低失智風險

科學家說這5種睡眠壞習慣 讓人睡不好還可能讓大腦加速老化

冰箱有異味…別再放咖啡渣除臭！譚敦慈曝1法寶：降低食物中毒風險

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

相關新聞

陸採購美黃豆 散裝船出現防衛性搶艙…四維航、台航等受惠

大陸履行買美國黃豆承諾，散裝船出現防衛性搶艙。大陸履行恢復採購美國黃豆的承諾後，近一周散裝運價穩步上揚，其中，海岬型船舶...

南山人壽永續健康論壇／百歲人生時代 要即刻準備

少子化與高齡化衝擊，讓社會結構面臨新課題。南山人壽總經理范文偉表示，百歲人生正在加速來臨，根據最新數據，台灣今年起邁入超...

南山人壽永續健康論壇／長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈：吃對食物防失智

南山人壽永續健康趨勢論壇邀請長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈以「用餐桌守護記憶，預防失智，從吃對食物開始」為題，分享預防失...

南山人壽永續健康論壇／台灣失智症協會理事長徐文俊：預備與理解並重

失智症和一般老化有何不同？台灣失智症協會理事長徐文俊以「失智不怕，高齡幸福」為題發表演說，指出如何面對高齡階段才是社會應...

資誠工作坊 教戰投資併購

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與MISA中華經營智慧分享協會（智享會）共同舉辦「投資併購工作坊—理論與實作...

百貨周年慶 搶低溫商機

低溫商機帶頭衝，百貨業績熱。百貨壓軸周年慶包含新光三越站前店與遠東SOGO天母店將在下周開跑，受惠天氣降溫助攻、普發一萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。