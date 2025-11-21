南山人壽永續健康論壇／長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈：吃對食物防失智

南山人壽永續健康趨勢論壇邀請長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈以「用餐桌守護記憶，預防失智，從吃對食物開始」為題，分享預防失智不只靠醫療，更要從日常飲食與生活習慣做起。

生活中的小動作都能幫助大腦維持運作，例如多做家事可降低失智風險15%。咀嚼、聽音樂、定期打疫苗、不生氣、不過瘦、每天步行1.6公里、做手指操等都是保護大腦的實用方法。

飲食方面，國健署推動的「我的餐盤」正是大腦健康的基礎。每天至少吃一碗深綠色蔬菜與一碗白色蔬菜，水果以「兩個拳頭大小」為原則，需五顏六色；蛋白質以豆魚蛋肉為主，每餐掌心大小；一周至少兩餐魚類，推薦鯖魚、秋刀魚、虱目魚柳等；避免魚皮、魚頭與內臟，汞含量較高的魚種建議少吃；堅果建議每日攝取4顆核桃、5顆夏威夷豆、15顆開心果三擇一。

選油也是關鍵。單元不飽和脂肪酸高的油能提升好膽固醇，她推薦苦茶油、橄欖油與芥花油。

針對塑膠微粒問題，應減少使用一次性餐具，尤其不能以微波爐加熱；紙餐盒裝熱湯比塑膠袋更容易溶出微粒。若要幫助身體排出塑膠微粒，可多吃青菜，尤其綠花椰菜。預防失智並不難，「吃對、動對、不生氣、早睡覺」是最簡單的自我保護法。