南山人壽永續健康論壇／百歲人生時代 要即刻準備

少子化與高齡化衝擊，讓社會結構面臨新課題。南山人壽總經理范文偉表示，百歲人生正在加速來臨，根據最新數據，台灣今年起邁入超高齡社會，代表65歲以上人口比例突破20%。

范文偉指出，百年前台灣僅有399萬人口，平均壽命約38歲，如今人口達2335萬，平均壽命已提升至81.5歲，女性更可達84歲，預估到2070年，台灣百歲人口將突破10萬人，而失智症盛行率也持續攀升，顯示為了百歲人生與可能發生的失智風險需及早準備。

南山人壽與今周刊19日於台中舉行「百歲人生 有備而來 永續健康趨勢論壇」，范文偉致詞並發表演講，題目為「迎向百歲人生，從即刻準備」。范文偉表示，據統計，去年新生兒僅13.4萬人，少子化加上高齡化，使台灣人口分布呈現明顯倒三角形，老年人口逐漸成為社會主體，不僅影響家庭結構，也加速社會各面向的挑戰，包括退休金規劃、醫療照護、長照資源以及失智症風險等問題。

范文偉說，健康老化的關鍵在於提早做好準備，不要老了才準備，有三大拼圖可以先準備：健康身體、穩定財務、社交生活，每人應有二至三個不同年齡層的社交圈，以降低孤獨感並促進心理健康。

談及高齡者常見的失智問題，范文偉指出，台灣失智率持續攀升，獨居者罹患失智症的風險也比與家人共居者高出三成，一旦罹患失智症，照護成本及家庭情感壓力也隨之增加，調查發現，國人長照準備金682萬元，缺口達329萬元，因此應儘早完善退休金及醫療通膨規劃，以因應長壽帶來的財務挑戰。

今年，南山人壽與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟共同發布《2025永續健康白皮書》，工研院健康樂活聯盟副秘書長胡紀平發表專題演講指出，今年調查國人最擔心的疾病第一名是癌症75％，第二名是失智症67%，事實上，40%的失智風險可以透過良好生活習慣預防，避開如膽固醇血症、缺牙、睡眠呼吸中止症、聽力障礙、塑膠微粒、獨居等因子。同時引用芬蘭以FINGER多重介入模式為基礎所推動的失智症預防計劃，透過飲食、運動、認知訓練和社交，能有效降低失智症的發生率。

范文偉說，南山人壽正積極調整保單設計，以外溢機制鼓勵客戶保持健康生活；同時推動延長保障年限至百歲，回應長壽社會需求，以及計畫成立健康管理服務子公司，針對百萬客戶提供全方位健康守護，倡議儲存五大健康帳戶：個人、生活、企業、社會、環境，南山人壽擔任永續健康領航者，陪伴保戶跑完百歲人生馬拉松。