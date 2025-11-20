看好商辦市場！方睿科技運用AI科技 翻轉商用不動產市場生態

AI浪潮下，不動產市場也迎來新轉捩點，方睿科技20日宣布，將串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎，目標為不動產開發業者創造前所未有的競爭優勢。

方睿科技執行長吳健宇表示，近兩年隨著企業規模重整與科技業遷移潮興起，商用地產市場的供需結構正快速重組，有別於住宅市場的居住需求，在商業地產上如何精準判斷區域發展與產業成長動能是一直以來的痛點，隨著市場複雜度提升，決策若無即時且全面性資料和數據支撐，容易錯失良機與誤判投資方向。

吳健宇表示，方睿科技不只是用 AI 解決商用地產資訊不透明的問題，更要讓整個產業鏈實現數據化運作，每一環都能以數據驅動制定策略並且做出有效的行動，這正是打造「商用地產生態系」的初衷。

方睿科技自成立以來，即以 AI × Data驅動為核心，並於短短數月內完成1億元天使輪募資，展現資本市場對其團隊與技術實力的高度信任，集團推動生態化布局，母公司專注於資料整合、AI 模型開發與智慧平台建構，成為整個集團的技術中樞與數據後盾。

吳健宇表示，在商用地產開發過程中，不動產開發商普遍面臨市場資訊分散，導致彙整資料時間耗時費工，決策依賴少數專家顧問經驗等困境。

而方睿科技以自主開發的不動產智慧(Property Intelligence) 系統為核心，現已整合台北市上千棟商用大樓資料，並彙整 50 多個產業與區域指標，包括產業、總經、人口、圖資、都市計畫、土地使用、建築認證…等，預期短期內將資料陸續拓展到中部，2026年邁向全國。

希睿創新置業總經理蔡焦緯表示，相較於住宅市場已有成熟的代銷體系，商用地產領域至今仍缺乏專業且具科技力的代銷服務，對代銷而言，當不動產開發商在市場策略與產品規劃階段資訊不足，後端銷售也容易出現品牌定位不明、客群不精準等問題，造成整體銷售效率下降。

蔡焦緯表示，許多開發案在進場前，建商就已經背負高成本與時間壓力，卻沒有即時市場數據可供參考。希睿希望透過數據與模型，讓建商在規劃階段就能掌握市場動能，代銷不只是賣案子，而是協助不動產開發商做出正確的市場決策，推升品牌價值。

蔡焦緯表示，隨著市場逐漸邁向資訊透明與競爭精細化，代銷角色正從「銷售者」轉變為「品牌顧問」。業主不再只追求銷售速度，而是重視長期品牌形象、產品識別與市場溝通策略的延續性。在這樣的轉變下，代銷若能結合數據洞察與品牌行銷思維，便能協助業主從開發階段開始，建立差異化定位與長期品牌價值。

希睿創新置業以數據為基礎、品牌為核心，除了協助建商制定精準的市場策略，也具備品牌整合與行銷策畫能力，讓每個案子都能在市場上形成清晰的品牌印象。方睿科技與希睿創新置業將持續以 AI X Data驅動產業升級，打造新世代商用地產型態。