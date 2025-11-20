全台最閃耀！新光三越信義耶誕樹三大升級、燈量加倍點燈

耶誕節慶又將到來，新光三越台北信義新天地化身為「幸福傳遞出發站」，即日起至2026年1月4日，為期46天，將帶領每位來訪者踏上「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」的奇妙旅程。

新光三越台北信義新天地打造20米高的傳遞幸福之樹，主樹以雪松綠搭配15萬顆暖白金燈光，而圍繞著耶誕樹轉動的星願特快車，打造今年最浪漫的耶誕地標。

新光三越今年主樹有三大升級，包含全台唯一「會動的幸福列車」、主樹上燈飾的燈泡數量增加一倍，共有15萬顆燈泡同時閃爍，打造全台最閃耀的耶誕樹。此外，本次更以180度全景沉浸式打造雪國全景燈光秀。

全新耶誕打卡地圖規劃六大世界級美景，包括A11北大門「傳遞幸福之樹」、A4南大門七米高 「奇蹟熱氣球」空降信義、A9 B1「祝福投遞所」，新光三越會員可免費拍攝四格拍貼的「快拍車廂」，還能在「許願報亭」兌換限量藝術家聯名耶誕明信片，搭配郵寄服務傳遞節慶祝福。

今年新光三越台北信義新天地以近百萬顆燈泡，打造近 1,000 公尺的浪漫燈海。1F 香堤大道的樹海燈飾全面升級，化身宛如東京表參道般的 「璀燦大道」；2F 空橋以一串串光影構築出猶如珍珠項鍊般的夢幻氛圍，妝點成 「夢境光廊」，漫步其中彷彿走入童話世界。

A11北大門耶誕樹旁，也有耶誕小屋—驚喜派送站，販售限定耶誕巧克力、應景馬卡龍與節慶甜點，讓每位來訪者都能帶走一份甜蜜的節慶記憶。