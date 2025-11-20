漢達12月下旬興櫃轉上櫃 明年抗癌新劑型新藥HND-039拚7月美國取證

興櫃生技股漢達（6620）將於24日舉辦上櫃前業績發表會，公司預計12月下旬興櫃轉上櫃。漢達董事長劉芳宇20日表示，繼血癌藥Phyrago今年成功授權並獲得7.3億元授權收入之後，目前看好明年7月拿到美國上市許可證的505(b)(2)新劑型抗癌藥HND-039，將搶攻原廠以外17億美元首發藥物市場商機。

漢達生技醫藥目前實收資本額15.88億元，自2014年成立以來，目前已有項藥物在美國及加拿大上市，公司並於2023、2024年進入獲利階段。漢達去年稅後純益（EPS）3.37元，今年前三季EPS已達3.76 元，超越2024年全年表現，主要動能來自於Phyrago對外授權產生約7.3億元授權收入，Phyrago並已於10月中旬在美國上市銷售。

總經理陳俊良表示，漢達發展以「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」為營運雙引擎，早期營收主要來自於學名藥，近年積極調整產品開發策略，將研發重心轉向505(b)(2)新藥領域，今年上半年505(b)(2)新藥營收占比已超過六成。

陳俊良表示，漢達美國子公司Handa Therapeutics的Phyrago藥品目前在美國市場規模達18億美元以上，除了原廠之外另有七家競爭學名藥廠，不過漢達與這些競爭廠商相比，因能減免部分制酸劑（PPI及H2RA）的使用，有機會享有31.8%的市場寡占優勢。

除了血癌藥Phyrago之外，漢達的新劑型抗癌藥HND-039日前接獲美國FDA通知進入實質審查，完成審查目標日期為明年7月29日。劉芳宇表示，由於HND-039的原廠藥物專利尚未過期，漢達若順利拿到藥證，將有望成為原廠之外的首發藥品，搶攻美國 17億美元以上市場。漢達目前正在積極尋找HND-039的授權廠商，預期授權金將高於Phyrago的7.3億元以上，但漢達也不排除未來自己銷售這項藥品。

漢達說明，HND-039是一項多靶點癌症用藥，對應的癌症包括：腎細胞癌（RCC）、肝細胞癌（HCC）、胰臟神經內分泌瘤（pNET）和分化良好的胰外神經內分泌瘤（epNET）。

此外，統一集團關係企業神隆今年取得漢達生技醫藥私募股票1.7萬張，持股比率為10.74%，為漢達外部最大股東。漢達說明，神隆擁有高品質癌症原料藥（API）專長，將結合漢達口服製劑專長，雙方已合作一段時間，目前第一項合作是505(b)(2)新劑型抗癌藥物。