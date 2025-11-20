快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

商用不動產夯！方睿科技宣布完成天使輪1億元募資「將翻轉市場」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
左起方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱、方睿科技執行長吳健宇、希睿創新置業總經理蔡焦緯共同分享商用地產數據化轉型與 AI 應用趨勢。圖／方睿科技提供
左起方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱、方睿科技執行長吳健宇、希睿創新置業總經理蔡焦緯共同分享商用地產數據化轉型與 AI 應用趨勢。圖／方睿科技提供

政策「打住不打商」，商用不動產市場快速升溫。訴求串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎的方睿科技，今天表示，公司在短短數月內完成新台幣1億元天使輪募資，未來將提供業者創造前所未有的競爭優勢。

方睿科技執行長吳健宇表示，近兩年，隨著企業規模重整與科技業遷移潮興起，商用地產市場的供需結構正快速重組，有別於住宅市場的居住需求，在商業地產上如何精準判斷區域發展與產業成長動能是一直以來的痛點，隨著市場複雜度提升，決策若無即時且全面性資料和數據支撐，容易錯失良機與誤判投資方向。

吳健宇表示，方睿科技不只是用AI解決商用地產資訊不透明的問題，目標更要讓整個產業鏈實現數據化運作，每一環都能以數據驅動制定策略並且做出有效的行動，打造「商用地產生態系」。

方睿科技短時間完成1億元天使輪募資，展現資本市場對團隊與技術實力的高度信任，集團推動生態化布局，母公司專注於資料整合、AI 模型開發與智慧平台建構，成為整個集團的技術中樞與數據後盾。

旗下的代銷子公司「希睿創新置業」，則聚焦建商於商業地產面的需求，透過數據驅動業務決策與行銷策略，從產品定位、產業動能分析、行銷廣告策略及銷售企劃打造一站式的智慧服務解決方案。

他表示，方睿科技以自主開發的不動產智慧系統為核心，現已整合北市上千棟商用大樓資料，並彙整50多個產業與區域指標，包括產業、總經、人口、圖資、都市計畫都、土地使用、建築認證，預計2026年邁向全國。

方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱表示，當市場趨勢與資訊能被逐一結構化、區域潛力能被合理分析與預測，銷售策略就能從感覺變成科學，這也是方睿想帶給商用地產的轉變。

希睿創新置業總經理蔡焦緯表示，相較於住宅市場已有成熟的代銷體系，商用地產領域至今仍缺乏專業且具科技力的代銷服務，對代銷而言，當不動產開發商在市場策略與產品規劃階段資訊不足，後端銷售也容易出現品牌定位不明、客群不精準等問題，造成整體銷售效率下降。

他表示，許多開發案在進場前，建商就已經背負高成本與時間壓力，卻沒有即時市場數據可供參考。希睿透過數據與模型，可讓建商在規劃階段就能掌握市場動能，代銷不只是賣案子，而是協助不動產開發商做出正確的市場決策，推升品牌價值。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中製AI模型存資訊操弄風險 數發部：公務機關已禁用

查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

《「我是有錢人」迷思787》父母幫子女買房的風險 贈與稅、土增稅及契稅要怎麼繳？

假投資房產詐騙...調查局搜索約談5人 「張代書」涉詐交保

相關新聞

商用不動產夯！方睿科技宣布完成天使輪1億元募資「將翻轉市場」

政策「打住不打商」，商用不動產市場快速升溫。訴求串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎的方睿科技，今天表示，公司...

越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成 創歷史新高

近年全台各地一棟棟高樓大廈如雨後春筍般出現，不過彰化中古透天卻依然是不少購屋民眾的心頭好。據實價登錄統計，今年彰化市屋齡...

4字頭買進核心生活圈 豐原成北台中最被低估的潛力區

北台中預售市場普遍進入4字頭行情，其中最被視為仍具上行空間的「被低估潛力區」，當屬生活機能最為完整的豐原。根據內政部實價...

交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,2...

低單價拜拜 晚一年買台北市新推案每坪多付20萬

台北市低單價建案一去不回頭，根據住展雜誌彙整高房價台北市近兩年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊...

7-ELEVEN 麵包改走專車直送！導入現烤模式 每店每日可賣上百個

看準烘焙市場消費者對現烤麵包與新鮮甜點需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。