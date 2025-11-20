商用不動產夯！方睿科技宣布完成天使輪1億元募資「將翻轉市場」

政策「打住不打商」，商用不動產市場快速升溫。訴求串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎的方睿科技，今天表示，公司在短短數月內完成新台幣1億元天使輪募資，未來將提供業者創造前所未有的競爭優勢。

方睿科技執行長吳健宇表示，近兩年，隨著企業規模重整與科技業遷移潮興起，商用地產市場的供需結構正快速重組，有別於住宅市場的居住需求，在商業地產上如何精準判斷區域發展與產業成長動能是一直以來的痛點，隨著市場複雜度提升，決策若無即時且全面性資料和數據支撐，容易錯失良機與誤判投資方向。

吳健宇表示，方睿科技不只是用AI解決商用地產資訊不透明的問題，目標更要讓整個產業鏈實現數據化運作，每一環都能以數據驅動制定策略並且做出有效的行動，打造「商用地產生態系」。

方睿科技短時間完成1億元天使輪募資，展現資本市場對團隊與技術實力的高度信任，集團推動生態化布局，母公司專注於資料整合、AI 模型開發與智慧平台建構，成為整個集團的技術中樞與數據後盾。

旗下的代銷子公司「希睿創新置業」，則聚焦建商於商業地產面的需求，透過數據驅動業務決策與行銷策略，從產品定位、產業動能分析、行銷廣告策略及銷售企劃打造一站式的智慧服務解決方案。

他表示，方睿科技以自主開發的不動產智慧系統為核心，現已整合北市上千棟商用大樓資料，並彙整50多個產業與區域指標，包括產業、總經、人口、圖資、都市計畫都、土地使用、建築認證，預計2026年邁向全國。

方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱表示，當市場趨勢與資訊能被逐一結構化、區域潛力能被合理分析與預測，銷售策略就能從感覺變成科學，這也是方睿想帶給商用地產的轉變。

希睿創新置業總經理蔡焦緯表示，相較於住宅市場已有成熟的代銷體系，商用地產領域至今仍缺乏專業且具科技力的代銷服務，對代銷而言，當不動產開發商在市場策略與產品規劃階段資訊不足，後端銷售也容易出現品牌定位不明、客群不精準等問題，造成整體銷售效率下降。

他表示，許多開發案在進場前，建商就已經背負高成本與時間壓力，卻沒有即時市場數據可供參考。希睿透過數據與模型，可讓建商在規劃階段就能掌握市場動能，代銷不只是賣案子，而是協助不動產開發商做出正確的市場決策，推升品牌價值。