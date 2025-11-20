中鋼無鉻化鋼材獲環保標章肯定 業續成長100%

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼生產副總周文賢表示，無鉻化GI鋼材通過環境部嚴謹審查，取得中鋼第二張第二類環保標章。圖／中鋼提供
中鋼生產副總周文賢表示，無鉻化GI鋼材通過環境部嚴謹審查，取得中鋼第二張第二類環保標章。圖／中鋼提供

因應產品無鉻化環保趨勢，中鋼（2002）開發的「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」(無鉻化GA鋼材)取得第二類環保標章後，獲得國內客戶諸多肯定，去年內外銷訂單約4,000公噸，較前年成長100%。

中鋼生產副總周文賢副指出，最新的「熱浸鍍鋅無鉻鈍化皮膜鋼」再取得第二張第二類環保標章，促進客戶對環保鋼材的認同與採用，持續攜手下游業者拓展綠色商機。

周文賢表示，無鉻化GA鋼材具備防火、耐高溫與優異烤漆等特性，常用於防火門與鋼製門等產品，同時因其良好的耐蝕性與塗裝性能，也廣泛應用於各類建築材料。

中鋼因應產品無鉻化趨勢，將成功開發的無鉻型表面鈍化處理藥劑使用於GA鋼材，去年順利取得國內冷軋塗鍍鋼品類首張第二類環保標章，也獲得客戶諸多肯定及穩定入單，目前中鋼一年無鉻化GA鋼材訂單量約達7,000公噸，並持續向下游客戶邀單。

此外，中鋼無鉻化GI鋼材成功取得第二張第二類環保標章，該鋼材可廣泛應用於大型建築（屋頂、側牆）、家電、傢俱、戶外用品等，將力助中鋼拓展無鉻化鋼材銷量，支持下游客戶升級轉型。

中鋼秉持「產業升級、材料先行」的理念，以客戶需求為導向，生產的無鉻化GA鋼材及GI鋼材皆依CNS8886標準進行鋼材試片鹽水噴霧腐蝕試驗，其結果顯示在360小時內皆無產生紅銹，不僅具備延長產品使用週期的優點，也符合環境低污染的產品訴求。展望未來，中鋼將持續研發創新優質環保鋼品，同時強化環境管理與綠色製程技術，攜手下游客戶升級轉型，打造更安全環保的鋼鐵產業供應鏈。

