中華車：電動商用車進入第二階段 合作大型物流業者
中華車副總經理錢經武今天表示，ET35電動商用車進入第二階段，與大型物流業者合作，3.5噸電動貨卡ET35雙廂車型預計2026年上市，今年底將發表推出三菱XFORCE新車款。
中華車下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，觀察今年台灣車市，中華車指出，受到關稅及貨物稅議題干擾，市場觀望使銷售衰退，今年前3季台灣小車市場總銷量29.6萬輛，較2024年同期相比衰退13.9%；前3季國產車總銷售台數14.6萬輛，年衰退15.1%。
中華車自主品牌銷售方面，中華車指出，今年前3季表現總體車輛數較去年同期衰退22.5%，但自主研發產品包括J SPACE、ET35輛數年成長21.7%、市占率年成長2%。錢經武透露，目前J SPACE訂單量已達1.8萬輛。
展望今年新車進展，錢經武表示，ET35電動商用車進入第二階段，與大型物流業者新竹物流合作，電動資源回收車應用預計2026年初在彰化縣開始示範運行。
錢經武透露，12月底和2026年初的2026台北新車暨新能源車大展，中華車將發表推出三菱XFORCE新車款，另外中華3.5噸電動貨卡ET35雙廂車型預計2026年上市。
