中華車：電動商用車進入第二階段 合作大型物流業者

中央社／ 台北20日電

中華車副總經理錢經武今天表示，ET35電動商用車進入第二階段，與大型物流業者合作，3.5噸電動貨卡ET35雙廂車型預計2026年上市，今年底將發表推出三菱XFORCE新車款。

中華車下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，觀察今年台灣車市，中華車指出，受到關稅及貨物稅議題干擾，市場觀望使銷售衰退，今年前3季台灣小車市場總銷量29.6萬輛，較2024年同期相比衰退13.9%；前3季國產車總銷售台數14.6萬輛，年衰退15.1%。

中華車自主品牌銷售方面，中華車指出，今年前3季表現總體車輛數較去年同期衰退22.5%，但自主研發產品包括J SPACE、ET35輛數年成長21.7%、市占率年成長2%。錢經武透露，目前J SPACE訂單量已達1.8萬輛。

展望今年新車進展，錢經武表示，ET35電動商用車進入第二階段，與大型物流業者新竹物流合作，電動資源回收車應用預計2026年初在彰化縣開始示範運行。

錢經武透露，12月底和2026年初的2026台北新車暨新能源車大展，中華車將發表推出三菱XFORCE新車款，另外中華3.5噸電動貨卡ET35雙廂車型預計2026年上市。

相關新聞

商用不動產夯！方睿科技宣布完成天使輪1億元募資「將翻轉市場」

政策「打住不打商」，商用不動產市場快速升溫。訴求串聯AI數據科技與代銷企劃打造商用地產全新引擎的方睿科技，今天表示，公司...

越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成 創歷史新高

近年全台各地一棟棟高樓大廈如雨後春筍般出現，不過彰化中古透天卻依然是不少購屋民眾的心頭好。據實價登錄統計，今年彰化市屋齡...

4字頭買進核心生活圈 豐原成北台中最被低估的潛力區

北台中預售市場普遍進入4字頭行情，其中最被視為仍具上行空間的「被低估潛力區」，當屬生活機能最為完整的豐原。根據內政部實價...

交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,2...

低單價拜拜 晚一年買台北市新推案每坪多付20萬

台北市低單價建案一去不回頭，根據住展雜誌彙整高房價台北市近兩年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊...

7-ELEVEN 麵包改走專車直送！導入現烤模式 每店每日可賣上百個

看準烘焙市場消費者對現烤麵包與新鮮甜點需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「...

