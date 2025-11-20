程泰拚墨西哥車用歐洲國防航太商機 亞崴越南、韓國設點

快訊

中央社／ 台北20日電

工具機程泰今天表示，擴展美國和墨西哥市場，爭取墨西哥汽車製造商機，布局歐洲國防、基礎建設、航太等應用商機，期待工具機市場景氣進入成長軌道。亞崴表示，規劃在越南和韓國設立據點。

程泰和亞崴下午受邀參加券商舉行集團聯合線上法人說明會，觀察目前工具機應用市況。亞崴指出，目前市場需求仍相對小於供給，不過航太應用產品客戶詢問度較高，汽車應用受到車市低迷大環境不佳影響。

在拓展海外市場，亞崴表示，規劃在越南設立辦事處、在韓國設立展示中心；在美國市場，子公司發貨據點可因應當地短交期供應，並有售服團隊服務當地客戶。

歐洲市場方面，亞崴指出，待俄羅斯與烏克蘭戰事穩定，爭取重建商機；在中國大陸，亞崴持續布局當地市場。

觀察日圓貶值影響，亞崴不諱言指出，日圓貶值衝擊台灣工具機產業出貨競爭力，亞崴採取特定機種因應客戶短交期拉貨等方式降低影響。

程泰指出，日圓貶值影響集團高階工具機出貨競爭力，今年前3季毛利率下滑，主要受到營收減少以及新台幣匯率升值等因素影響，前3季累計虧損，主要是本業小虧、業外投資股票評價損失，加上匯兌損失等。

在全球市場布局，程泰表示，在美洲設有子公司，加強布局美國與墨西哥市場的發展趨勢，其中墨西哥是全球汽車製造大國之一，程泰在北美市場積極爭取墨西哥汽車產業訂單。

程泰指出，在歐洲市場耕耘多年，目前景氣低迷，其中汽車產業因電動車轉型，傳統車種零配件採購數量降低，影響工具機需求，不過國防、基礎建設、航太等需求穩健，程泰積極在歐洲布局相關應用，擴大市占率。

程泰指出，亞崴在韓國和越南設立據點，其中因應越南市場加工需求增加的趨勢。

展望工具機市況，程泰分析，目前工具機市場在景氣調整循環，各區域有各項變數發展不一，程泰在美洲、歐洲、亞洲市場已調整到位，掌握產業結構性需求，期待市場進入成長軌道。

