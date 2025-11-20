4字頭買進核心生活圈 豐原成北台中最被低估的潛力區

北台中預售市場普遍進入4字頭行情，其中最被視為仍具上行空間的「被低估潛力區」，當屬生活機能最為完整的豐原。根據內政部實價登錄資料，近一年豐原預售屋成交均價穩定落在4字頭區間，與潭子、大雅等鄰近行政區處於相近價位，但憑藉國道1號、國道4號雙交流道樞紐，再加上亞大豐富健康園區和豐原運動中心等建設推進，使生活圈完整度持續提升。

近期利多題材也反映在推案動能上，區內包括「久樘雋陽」、「慶山明仁」和「富宇大宅豐鼎」等指標個案相繼登場，也吸引亞昕、國聚、富宇、大華等品牌建商展開佈局，成為近期北台中最受矚目的推案熱點。

進一步觀察實價登錄，以近一年預售屋市場表現來看，豐原區預售屋成交量達139筆，平均單價為42.67萬元，遠高於以及大雅的58筆、45.69萬元以及潭子的66筆、41.44萬元。

上述三區域雖皆落在4字頭行情，但從成交量即可看出買盤明顯集中在豐原，加上豐原在交通路網、商圈成熟度、醫療與公共建設密度上更具優勢，現階段價格卻未完全反映其生活圈條件，被市場視為仍具補漲空間的被低估潛力區。

持續深耕豐原的久樘開發，近期推出近千坪基地的新案「久樘雋陽」，坐落於亞大豐富健康園區與豐原國民暨兒童運動中心之間的雙核心黃金軸線，鄰近成功商圈、豐原區公所，以及11期、14期雙商圈，具備成熟生活機能與完善交通網絡。

此案產品規劃主打36至38坪3房與42至43坪3+1房，強調寬闊前後棟距與綠化空間，精準鎖定在地自住家庭需求。

建築設計延續品牌「健康宅」理念，採用制音樓板結合小樑的板中樑系統，並配置高氣密窗、LOW-E玻璃等建材，電梯車廂同步導入SHARP隱藏式空氣淨化系統，從公設到室內空間全面強化舒適度與健康防護。推出後即引起市場高度關注，最高成交單價為46.52萬元，成為近期豐原房市最受矚目的指標新案之一。

此外，市場上受到關注的豐原個案還有「富宇大宅豐鼎」，根據實價登錄揭露，最高單價為53.9萬元；「慶山明仁」最高成交單價更來到55.4萬元，反映核心區段價格穩步推升，買氣與詢問度同步增溫，區域行情正逐步被重估。

區域利多持續發酵，建商卡位動作也加快。寶佳機構以約17億元取得原新豐田駕訓班1,700坪土地，亞昕集團斥資16.92億元購入豐圳段296地號，大華建設更以每坪約101萬元拿下豐原一心段土地，創下區域新高，國聚、富宇等品牌也陸續插旗。在多重利多推動下，市場普遍認為新案價格有望站上5字頭，買盤熱度可望延續。

久樘開發銷售部總經理黃照旺指出，豐原擁有北台中少見的成熟生活圈與雙交流道樞紐，加上亞大豐富健康園區、國民運動中心等建設相繼落實，使區域條件早已具備「核心生活圈」的規模。