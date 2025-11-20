快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,243宅，為1997年以來同期新高，且累計全台自2020年來已有67萬4,7295宅交屋，相當北市約七成房屋稅籍住宅類數量。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台銀行滿水位、限貸等問題難解，適逢近年最大交屋潮，預估延後撥貸等情況仍將延續。

據內政部統計，全台前三季住宅類核發使照量達10.6萬宅，且觀察此波交屋潮起點，全台從2020年至今累計有67萬4,729宅交屋。

賴志昶指出，此波交屋潮起源於2020年，當時不管是貿易戰或疫情等因素，皆推升熱錢回流，其中不少資金流至不動產市場，房市前景大好之下，亦促進開發商推案意願，致使全台進入大推案時期，而以建案工期約3~5年計算，交屋潮即於近年發酵。

細看六都數據，其中台北市今年截至9月為止，核發住宅使照量已達6,628宅；新北市則達1萬8,158宅，位居第三名；桃園市達1萬9,284宅，數量為全台亞軍；而台中市高達2萬196宅，勇冠全台各縣市；另外，台南市則是6,335宅，高雄市則達1萬5,671宅。

賴志昶分析，觀察歷年數據，從2022年起使照量排行榜都由台中市奪冠，主因是該市近年有捷運等建設議題，且北屯、西屯及南屯等處重劃區議題濃厚，相繼成為建商推案重鎮，推升區域使照量體；另在新北、桃園方面，則受惠於「脫北者」議題，以親民房價與軌道建設題材，加諸有不少重劃區集中兩縣市，吸引建商近年來大舉推案。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，近期政經局勢多變，房市前景難料，自去年9月央行打房，沖淡房市買氣，加上銀行申貸限縮問題仍在，12月理監事會也難有空間，加諸近年最大交屋潮推波助瀾，部分縣市重劃區有不少餘屋有待去化，恐怕市場將出現流動性壓力。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房市 重劃區
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全民瘋都更 申請案年增7成！過去推不動 為何如今建商、地主都搶進？

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

謝國樑擬邀建商合建市政大樓 民進黨轟：違法送市產

NBA／快艇貧攻 勇士多點開花19分大勝中斷對戰7連敗

相關新聞

越老越吃香！彰化市中古透天交易占比逾4成 創歷史新高

近年全台各地一棟棟高樓大廈如雨後春筍般出現，不過彰化中古透天卻依然是不少購屋民眾的心頭好。據實價登錄統計，今年彰化市屋齡...

4字頭買進核心生活圈 豐原成北台中最被低估的潛力區

北台中預售市場普遍進入4字頭行情，其中最被視為仍具上行空間的「被低估潛力區」，當屬生活機能最為完整的豐原。根據內政部實價...

交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,2...

低單價拜拜 晚一年買台北市新推案每坪多付20萬

台北市低單價建案一去不回頭，根據住展雜誌彙整高房價台北市近兩年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊...

7-ELEVEN 麵包改走專車直送！導入現烤模式 每店每日可賣上百個

看準烘焙市場消費者對現烤麵包與新鮮甜點需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「...

商辦熱燒到中南部！境外法人2.8億現金打包高雄整棟商辦

高雄科技產業起飛，法人霸氣包棟買商辦！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區青年一路的商辦大樓「青年館大樓」，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。