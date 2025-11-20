交屋海嘯來襲！前三季使照宅數破十萬 房市恐現流動性壓力

房市低迷，交屋潮海嘯來襲，房貸問題恐將延續。住商機構觀察內政部資料，前三季全台住宅類不含農舍之核發使照宅數達10萬6,243宅，為1997年以來同期新高，且累計全台自2020年來已有67萬4,7295宅交屋，相當北市約七成房屋稅籍住宅類數量。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台銀行滿水位、限貸等問題難解，適逢近年最大交屋潮，預估延後撥貸等情況仍將延續。

據內政部統計，全台前三季住宅類核發使照量達10.6萬宅，且觀察此波交屋潮起點，全台從2020年至今累計有67萬4,729宅交屋。

賴志昶指出，此波交屋潮起源於2020年，當時不管是貿易戰或疫情等因素，皆推升熱錢回流，其中不少資金流至不動產市場，房市前景大好之下，亦促進開發商推案意願，致使全台進入大推案時期，而以建案工期約3~5年計算，交屋潮即於近年發酵。

細看六都數據，其中台北市今年截至9月為止，核發住宅使照量已達6,628宅；新北市則達1萬8,158宅，位居第三名；桃園市達1萬9,284宅，數量為全台亞軍；而台中市高達2萬196宅，勇冠全台各縣市；另外，台南市則是6,335宅，高雄市則達1萬5,671宅。

賴志昶分析，觀察歷年數據，從2022年起使照量排行榜都由台中市奪冠，主因是該市近年有捷運等建設議題，且北屯、西屯及南屯等處重劃區議題濃厚，相繼成為建商推案重鎮，推升區域使照量體；另在新北、桃園方面，則受惠於「脫北者」議題，以親民房價與軌道建設題材，加諸有不少重劃區集中兩縣市，吸引建商近年來大舉推案。