低單價拜拜 晚一年買台北市新推案每坪多付20萬

台北市低單價建案一去不回頭，根據住展雜誌彙整高房價台北市近兩年公開的住宅類預售新案，截至11月實價揭露的最低單價三案資訊，每坪單價比去年高出20萬元，顯見就算房市低迷，首都房價仍然走高。

據統計，2024年文山區政大山區的「原禾呈真」、士林區社子地區的「合矩青澄」，與北投區復興崗一帶的「洰賦」，單價各是60.5萬元、66.2萬元、70萬元。而今年實價最低的則為北投區復興崗區域的「華威豐耘」、內湖區四期重劃區的「和暘夏灣」，和大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」，每坪交易80.7萬元、88.6萬元，以及91.9萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察2025年台北市所有預售產品的實價成交資訊，每坪百萬元以下的占比只剩不到一成五，去年則近兩成，其他多數都在100至120萬元，且今年亮相建案的最低價不僅已無去年的六七字頭，連八字頭亦屬零星。

台北市若要有低價產品，多半不脫低樓層、外圍地段因素，2、3樓戶居多，位置上除了位在二線行政區外，還有山區、老舊生活圈、嫌惡設施一類因素，蛋白中的蛋白更顯羊毛出在羊身上的硬道理。

也因此，上述的「台北低價房」，包括去年上半年熱潮登場的「原禾呈真」、「合矩青澄」均是短短數個月不到半年時間圓滿完銷，而今年即使市況差，仍見「和暘夏灣」、「伊寧橋寓」能在半年內順利結案，「華威豐耘」銷售率迄今亦過半，顯見台北市門牌可以單坪不到百萬元購置有其吸引力。

陳炳辰指出，目前在東湖、社子、南萬華等蛋白區傳出新案價都預期在九字頭，要買台北市相對低價新案一方面得在居住環境機能上有心理準備，另一方面或要因應單價攀揚而犧牲空間坪數，比方說此次統計中的「伊寧橋寓」僅不到10坪才能壓低總價，否則不乏都已來到兩千多萬總價帶，並不算親民，充分體現台北居大不易。