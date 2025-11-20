誠品生活連5季獲利 今年終端營收拚新高

快訊

中央社／ 台北20日電
誠品書店將進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」，預計12月6日試營運。圖／中央社（誠品提供）
誠品書店將進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」，預計12月6日試營運。圖／中央社（誠品提供）

誠品生活實體通路進入收穫期，去年全年轉虧為盈，終結疫後連3年虧損局面後，至今已連5季獲利，今年前3季每股賺0.34元，誠品表示，誠品生活前3季終端營收193億元，年成長13%，受惠台南大店等挹注，今年終端營收將創新高。

誠品生活前3季營收新台幣50.68億元，年增2.5%，歸屬於母公司業主淨利1598萬元，較去年同期虧損1153萬元轉正，每股盈餘0.34元。

誠品生活第3季合併營收17.44億元，年增5.2%，歸屬於母公司業主淨利505萬元，年減51.8%，每股盈餘0.11元，低於去年同期0.23元。

以百貨業常計算的終端營收而言，誠品生活第3季終端營收67億元，前3季終端營收193億元，較去年同期成長13%。誠品表示，今年全年營收一定會比2024年還好，終端營收會再比2024年成長，將進一步創新高。

誠品指出，去年全年轉虧為盈，受惠實體通路進入收穫期，誠品新店單店業績超越信義店過去的規模，誠品松菸自疫情後獲利翻倍，誠品南西單店營收與獲利也雙雙創高，台中480今年營收有望超過松菸店，台南大店於今年中開幕，同步挹注營收成長；實體店營運狀況良好，雖誠品電商事業仍在創辦期間尚未獲利，但實體店營運獲利已能涵蓋，隨著電商事業逐步成長調改中，有望改善目前僅小幅獲利的狀態。

展望後續，誠品表示，第4季傳統消費旺季到來，誠品生活全據點陸續啟動週年慶、雙11及耶誕檔期活動，帶動人流與業績同步成長，預期各據點營收表現可望穩健成長，全年營運動能延續向上，並以「大小並行」展店策略，持續提升獲利。

誠品書店繼屏東東港王船限定店今年4月開幕後，再度向南推進，將進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」，預計12月6日試營運；誠品與PCB廠臻鼎科技集團合作的桃園青埔大店則預計2028年開業。

