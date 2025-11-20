台北市房價鐵板一塊！晚一年買預售屋 每坪多付20萬

住展雜誌20日發布最新市調，截至今年11月實價揭露的最低單價三案資訊，截至今年11月實價揭露的最低單價三案資訊，今年為北投區復興崗區域的「華威豐耘」、內湖區四期重劃區的「和暘夏灣」，和大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」，每坪交易80.7萬元、88.6萬元，以及91.9萬元。

2024年則是文山區政大山區的「原禾呈真」、士林區社子地區的「合矩青澄」，與北投區復興崗一帶的「洰賦」，單價各是60.5萬元、66.2萬元、70萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察2025年台北市所有預售產品的實價成交資訊，每坪百萬元以下的占比不到一成五，去年則約近兩成，多數都在100至120萬元，且今年亮相建案的最低價不僅已無去年的六七字頭，連八字頭亦屬零星，後況逐步站穩九字頭，甚至都要賣在百萬元以上的趨勢將難以避免，而今年房市低迷仍見首都房價低標走高，也印證台北市價碼鐵板一塊，不易撼動。

不過台北市出現相對低價產品其來有自，皆不脫低樓層、外圍地段因素，2、3樓戶居多，位置上除了位在二線行政區外，還有山區、老舊生活圈、嫌惡設施一類因素，蛋白中的蛋白更顯羊毛出在羊身上硬道理。

惟價格為王下，市場反應不錯，去年上半年熱潮登場的「原禾呈真」、「合矩青澄」均是短短數個月不到半年時間圓滿完銷，而今年市況差，仍見「和暘夏灣」、「伊寧橋寓」能在半年內順利結案，「華威豐耘」銷售率迄今亦過半，台北市門牌可以單坪不到百萬元購置儼然有其吸引力。