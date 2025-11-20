台中這棟大樓「空中轉向」超吸睛 業者：買家多是 new rich

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影

頂級豪宅推手聯聚建設首度跨出台中七期，由旗下子品牌理仁建設推出的「理仁柏舍」，近期完工落成。個案延續聯聚風格，充滿友善鄰里、生活美學，以及人文底蘊，不過在外觀上有極大不同，最大特色為「空中轉向」。

「理仁柏舍」位於台中西屯區惠中路，就在新光、大遠百對面，基地1,202坪，興建2棟，一棟20樓、一棟27樓，坪數為均質45坪。

個案基地原為達新工業創辦人之一胡春達家族起家厝，「達新牌」雨衣與雨鞋是早期台灣人共同的生活記憶。為紀念這段歷史，新案全名為「理仁柏舍 H House」，其中，H取自胡氏首字母，「柏」則源自胡家二代之名。

另外公設也特別保留一處空間，命名為「達會所」，延續土地獨特人文記憶。

「理仁柏舍」外觀和過往聯聚標誌性新古典建築風格不同，充滿現代風，而且大膽的在13樓、12樓做90度的轉向設計，讓住戶擁有不同視野，也讓整棟建築成為區域醒目地標。

走進理仁柏舍大廳，通透的大面窗引入綠意，沿著綠意環繞的公設廊道步入閱覽室，滿牆書櫃瀰漫書卷氣息，書櫃上方懸掛書法作品《知行合一》，為聯聚建設創辦人江韋侖的爺爺江挺生所書，象徵家族精神的延續。

另一側牆面展示台灣西部古地圖，以山水畫式構圖細緻描繪當時生活景象，讓歷史的紋理自然流入日常。

公設設有茶室，牆上懸掛一幅《進士》御匾，搭配《陋室銘》為題的楷書，讓書香與茶韻不僅成為藝術的陳設，更顯露著一種兼容傳統與現代、文化與日常的「理仁生活美學」。

在其他公設配置上，理仁柏舍延續聯聚高標準，健身房採用奧運指定品牌設備；泳池導入銅銀離子水質管理系統，以更溫和且環境友善的方式淨化水質，社區亦規劃輕食Café、瑜伽室、Spa、劇院與空中花園等多元空間。

理仁柏舍四周由長達200公尺的綠廊環繞，花卉植栽層次豐富，並可見公共藝術雕塑點綴其間，不僅為來往行人構築舒適的步行體驗，也塑造充滿生命力的街角風景。

社區外設置奉茶水柱，提供生飲等級用水，傳承傳統「奉茶」文化，展現敦親睦鄰的人情味。

理仁柏舍於2020年預售開賣，由於是聯聚子品牌首個較小坪數建案，業者表示，吸引大批「new rich」年輕新富喜愛，短時間即熱銷一空。實價顯示，當時平均單價一坪51萬元，而現在該社區最新一筆成交單價已來到75萬元，短短幾年大漲五成，市場形容「買到賺到」。

理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
理仁柏舍公設。 記者游智文／攝影
「理仁柏舍」外觀空中轉向。 記者游智文／攝影
「理仁柏舍」外觀空中轉向。 記者游智文／攝影
理仁柏舍戶外雕塑。 記者游智文／攝影
理仁柏舍戶外雕塑。 記者游智文／攝影

生活 公共藝術
