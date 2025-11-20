以 AI 驅動創新 信義房屋奪數位奇點獎六獎項

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋以科技展現創新實力，屢受各界讚譽，於今年數位奇點獎再獲佳績，勇奪2金2銀2銅等獎項殊榮。（圖:信義房屋提供）

信義房屋以科技展現創新實力，屢受各界讚譽，於今年數位奇點獎再度脫穎而出，憑藉「AI數據共創平台」、「信義房屋LINE找屋平台｜智能房產全攻略」及「不動產廣告AI審查服務」勇奪最佳科技創新、最佳數據應用創新、最佳AI商務行銷與最佳AI運用創新獎等 2金2銀2銅等6獎項殊榮，象徵信義房屋在數據治理、客戶體驗與資訊安全等三大面向受到肯定，再次展現信義房屋以AI與數據推動產業創新、實踐數位轉型的整體實力。

數位奇點獎為表彰年度優秀數位行銷與創新應用的重要獎項，今年信義房屋再次全壘打，入圍產品全數獲獎：「AI數據共創平台」榮獲「最佳AI商務行銷獎」金獎與「最佳數據運用創新獎」銀獎；「不動產廣告AI審查服務」則奪下「最佳科技創新獎」金獎、「最佳AI商務行銷獎」銀獎及「最佳AI運用創新獎」銅獎；「信義房屋LINE找屋平台｜智能房產全攻略」也榮獲「最佳數據運用創新獎」銅獎。信義房屋今年共計拿下 2 金、2 銀、2 銅共6獎項，成績耀眼，傲視房仲與房地產業。

「AI數據共創平台」是信義房屋推動數位轉型的核心工程，結合AI、雲端與資料分析技術，將累積近45年的龐大資料整合為全員可運用的數據基礎，並自動分析與標準化不同來源的資料，確保資訊正確、安全。平台結合生成式AI與Power BI等工具，讓非技術人員也能輕鬆查詢、分析與應用；更重要的是，它讓技術與非技術人員都能在同一平台中開發與使用AI，從資料取得、分析、模型建置到應用部署一站式完成。平台並透過 MLOps 開發模式，將使用行為與成效回饋到模型管理流程中，持續優化與更新模型，使AI工具越用越準、越學越快，真正做到能自我進化的AI服務。透過這套系統，管理層可即時掌握市場變化快速決策，業務能迅速找到適合客戶的物件、專注客戶服務，幕僚也可自動生成報告提升生產力，讓數據真正成為驅動信義房屋持續創新的強大引擎。

「信義房屋LINE找屋平台｜智能房產全攻略」信義房屋以將專業服務「無縫嵌入」台灣人每日使用的LINE生態圈，為消費者打造「一站式、高效率、高信任」的找屋體驗。透過與公司數據中台的深度串接，平台實現了One ID 會員資料整合。這不僅讓使用者能完成從找屋、諮詢到預約看屋的全流程數位化，更關鍵的是，系統能根據互動紀錄與行為軌跡，提供個人化的精準物件與服務建議。在溝通層面，平台自建的義起聊功能，打破了數位工具與真人服務的藩籬。即時整合房仲專業諮詢與 LINE 推播通知，確保消費者能即時獲取買屋相關的關鍵資訊。信義房屋讓 LINE 不再僅是一個社交通訊工具，而是轉化為「科技效率」與「真人溫度」的完美結合，不僅大幅提升了消費者的找屋體驗，也成功推升品牌好感度與客戶的長遠信任。

「不動產廣告AI審查服務」則是將AI技術延伸，應用於不動產市場交易安全維護：結合自然語言理解與影像辨識技術，自動檢核房屋廣告中的文字與圖片內容，確保資訊正確與一致。這項技術既可大幅縮短人工審查時間，減少爭議與糾紛，也提高刊登效率。透過AI審查，信義房屋建立自動化安全防線，確保資訊更透明、更可信，不但保障客戶的知情權，進而推動房仲產業健全發展，獲得「最佳科技創新獎」金獎、「最佳AI商務行銷獎」銀獎及「最佳AI運用創新獎」銅獎的肯定。

信義房屋數位長王獻志表示：「信義房屋以人為本發展數位轉型，善用AI協助同仁工作更有效益，把心力專注於服務客戶，提供客戶更方便、更精準的購售屋體驗，更強化交易安全與提升市場信任度。未來，信義房屋將持續以創新科技為引擎，推動房地產服務邁向更健全、更永續的未來。」

AI 信義房屋 平台
