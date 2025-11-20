快訊

中保科旗下立保科技助攻7-ELEVEN 微型倉 攜手落實 AI 創新

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科技旗下的立保科技擔任系統整合與場域維運關鍵角色，將門市後場升級為「小坪數、大容積」的自動化包裹存放管理系統。中保科／提供
中保科技旗下的立保科技擔任系統整合與場域維運關鍵角色，將門市後場升級為「小坪數、大容積」的自動化包裹存放管理系統。中保科／提供

中保科技（9917）、統一超商（2912）結合經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」與工研院「微型倉智慧調度技術」，攜手啟動「自動化門市取貨微型倉」合作計畫；由中保科技旗下的立保科技擔任系統整合與場域維運關鍵角色，將門市後場升級為「小坪數、大容積」的自動化包裹存放管理系統，也象徵中保科技集團在AI智能倉管佈局的新里程。

中保科技董事長林建涵表示，「非常榮幸能與統一超商、商業發展署及工研院一起攜手推出『自動化門市取貨微型倉』。立保科技建構在中保科技多年的可靠安防經驗與資安治理上，結合AIoT與監控系統，讓7-ELEVEN 在小坪數創造大容積，把到店取件做得更快、更穩、更安全。更重要的是，透過科技讓AI 協助企業以及同仁做更有價值的事。下一步我們會在示範成果上，持續優化與擴大布建，與夥伴一起把『便利與安心』帶到每一個街角，讓效率與就業並進，創新與永續ESG同行。」

立保科技董事長高昌雄表示，立保科技同時能具備「金流運補＋設備維運＋軟體串接」一條龍的整合能力，在台灣自動化商店的研發技術上，也具有創新的地位。這次「微型倉」是以立體停車場空間調度為靈感，透過AI與IoT將商流、資流、物流、金流端到端串接。

顧客到店掃碼後，儲位自動出倉，前場壅塞得以分流，後場坪效與周轉率同步提升。高昌雄表示，「微型倉」讓單店具備「小坪數、大容積、快速出庫」能力，成為X-STORE「拿了就走」之外，到店取件的第二條效率曲線。隨著示範據點啟動，雙方將依實測數據調整布建節奏，持續以安控級可靠度與AI調度深化零售物流新標準。

統一超商表示，7-ELEVEN今年於中央大學進駐「X-STORE 9」，是第三間實現「拿了就走」購物體驗的未來超商，更結合全台首座「微型倉」，技術由經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」輔導推動，並與立保科技及騰鴻系統等合作夥伴進行設備建置、介面開發與系統串接，運用工研院開發的「微型倉智慧調度系統」，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，主打「小坪數、大容積」包裹寄存管理，可在有限空間內高效收納上百件包裹。

統一超商、中保科技攜手推出「自動化門市取貨微型倉」合作計畫。中保科／提供
統一超商、中保科技攜手推出「自動化門市取貨微型倉」合作計畫。中保科／提供
小坪數大容積！立保科技助攻7-ELEVEN微型倉免排隊免找櫃號。中保科／提供
小坪數大容積！立保科技助攻7-ELEVEN微型倉免排隊免找櫃號。中保科／提供

中保科 統一超商 AI
